Le dice no a Pep Guardiola: se queda en el Real Madrid gracias a Xabi Alonso

El futuro de Rodrygo Goes ha sido uno de los temas más comentados del mercado de fichajes. Aunque el brasileño ha mantenido un perfil bajo, sus movimientos internos y declaraciones han dejado clara su decisión definitiva: no se moverá del Real Madrid. Esta determinación ha supuesto un golpe duro para el Manchester City, que lo tenía como prioridad para reforzar su ataque y dar un golpe de efecto en el mercado de la mano de Pep Guardiola.

El conjunto inglés era consciente de que ficharlo en enero era casi imposible, pero confiaba en abrir negociaciones para el próximo verano. Sin embargo, esas esperanzas se han esfumado. Rodrygo se siente valorado, querido y con la ambición de seguir haciendo historia en el Santiago Bernabéu, donde cree que aún le quedan muchos títulos por conquistar.

Xabi Alonso, la gran influencia detrás de su decisión

Detrás de este “no” al Manchester City se esconde la figura clave de Xabi Alonso. El actual técnico del Real Madrid ha sido determinante en la decisión de Rodrygo, ofreciéndole confianza total y un papel protagonista en su proyecto deportivo. Desde su llegada al banquillo, Alonso ha dejado claro que el ataque blanco girará en torno a la velocidad, el desequilibrio y la capacidad goleadora del brasileño.

Esta apuesta emocional y deportiva ha sido la respuesta perfecta a la ofensiva de Guardiola. El entrenador vasco entendió que la mejor forma de retener al jugador era haciéndole sentir el eje central del nuevo ciclo madridista. Y lo consiguió. Fuentes internas aseguran que Rodrygo nunca antes había sentido tanta confianza por parte del club. Tanto, que ha transmitido a sus compañeros que no contempla su futuro lejos del Real Madrid.

El Manchester City asume la derrota

En el Manchester City ya dan por imposible su fichaje. Las filtraciones desde el entorno del jugador son claras: Rodrygo no se moverá. Aun así, Guardiola mantiene una pequeña esperanza a largo plazo, convencido de que si el brasileño pierde protagonismo o llega otro crack ofensivo, podría reabrirse la puerta.

Así pues, Rodrygo Goes ha cerrado de forma contundente cualquier posibilidad de fichar por el Manchester City, reafirmando su compromiso con el Real Madrid y con Xabi Alonso, el técnico que ha sabido ganarse su confianza y asegurar su continuidad como uno de los pilares del proyecto blanco.