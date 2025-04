Leo Messi lo pidió al Barça, que lo rechazó, y ahora es el objetivo prioritario de Luis Enrique

Leo Messi recomendó en su día el fichaje de un crack, y en varias ocasiones, pero, por un motivo o por otro, siempre fue desechado. Y es que estaba convencido de que Lautaro Martínez podía ser un refuerzo excepcional para el Barça, y que encajaba a la perfección en el estilo de juego, y podía llegar a convertirse en uno de sus mejores socios, como lo es en la selección argentina. Y cuando más insistió fue en verano de 2020.

En ese entonces, Luis Suárez acababa de decir adiós, para recalar en el Atlético de Madrid, lo que hizo que ‘La Pulga’ exigiera a Josep María Bartomeu la contratación de su compatriota para cubrir el enorme vacío que dejó el charrúa. Sin embargo, no hizo ningún intento, al no tener el dinero necesario, pues el Inter de Milán no estaba dispuesto a facilitar la salida de su gran estrella por una cantidad razonable en absoluto, así que todo quedó en nada.

Y el canterano de Racing de Avellaneda ha permanecido en el Giusseppe Meazza hasta ahora, donde ya es considerado como una leyenda, y es el capitán del equipo, al que aterrizó hace siete años. Pero a pesar de que tiene un contrato de larga duración, y de que es un ídolo para la afición, no descarta en absoluto acabar haciendo las maletas más pronto que tarde, y este verano está dispuesto a estudiar las propuestas que le lleguen, siempre y cuando sean lo suficientemente interesantes.

No ha querido asegurar su continuidad, y puede protagonizar un traspaso millonario. Y en este contexto, se le ha colocado en la agenda del Paris Saint-Germain, que estaría buscando a un nuevo goleador para ser la referencia ofensiva del equipo, a pesar del inesperado y magnífico desempeño que ha mostrado Ousmane Dembélé, así como el buen rendimiento de sus socios en la parcela ofensiva, Desiré Doué, Bradley Barcola o Khvicha Kvaratskhelia, firmado en enero.

Luis Enrique estaría encandilado con las condiciones de Lautaro, y ha pedido esta llegada a Nasser Al-Khelaïfi, quien podría llegar a poner un auténtico dineral encima de la mesa por él.