Leo Messi no se olvida del Barça y le pide a David Beckham un último favor

El vínculo de Leo Messi con el FC Barcelona es inquebrantable, y el argentino parece haber encontrado una vía inusual para seguir conectado emocionalmente con su pasado. El astro de Rosario le habría pedido a su socio y co-propietario del Inter Miami, David Beckham, un último favor que tiene nombre propio: Neymar Júnior. El extremo brasileño, actualmente en el Santos y con apenas un par de meses restantes en su contrato, se ha convertido en el objetivo de la MLS.

Según el Daily Mail, el Inter Miami está considerando seriamente una ofensiva audaz por Neymar para valorar la posibilidad de reunir el famoso y temido tridente ofensivo que hizo historia en el Barcelona. La opción de la MLS se presenta como una proposición interesante para Neymar, especialmente considerando que el Mundial del próximo verano se celebrará en Estados Unidos, lo que le daría una vitrina única y una plataforma ideal. Messi lo sabe y presiona a Beckham para que concrete el fichaje.

La razón oculta del deseo de Messi: El mensaje al Barça

Aunque la reunión de Messi, Suárez y Neymar sería un golpe mediático sin precedentes para el fútbol estadounidense, el deseo de Messi tiene una razón oculta que mira directamente al Camp Nou. Para el argentino, fichar a Neymar es una forma de demostrar que el tridente sigue vigente y que la fórmula que arrasó en Europa aún funciona, enviando un mensaje tácito a la directiva culé sobre lo que podrían haber mantenido.

Messi no se olvida de su turbulenta salida ni de la posterior crisis económica que ha impedido al Barça reconstruir una plantilla de ensueño. Al insistir a Beckham con Neymar, el argentino consolida su propio proyecto en Miami, a la vez que le recuerda a Joan Laporta que la magia sigue viva lejos de Catalunya. El Inter Miami es el único club capaz de asumir el sueldo del brasileño y las exigencias de sus excompañeros. La operación está avanzada y el Santos no pondrá resistencia si Neymar pide salir a la MLS.

Así pues, Leo Messi le ha pedido a David Beckham el "último favor" de fichar a Neymar para el Inter Miami, reactivando el sueño del tridente y lanzando un poderoso mensaje a su antiguo club, el FC Barcelona.