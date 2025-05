Lewandowski no lo quiere en el Barça y su futuro pasa por el Manchester United

El FC Barcelona está trabajando en la hoja de ruta de cara a perfeccionar aún más la plantilla de la próxima temporada. Uno de los objetivos que se había marcado la dirección deportiva era la de reforzar el ataque y, especialmente, con el fichaje de un delantero centro que fuese el sustituto de Robert Lewandowski en el futuro más próximo, teniendo en cuenta que le quedan pocos años en el club.

Sin embargo, el polaco se habría negado a la posibilidad de que le trajeran competencia después de enterarse de los movimientos que estarían haciendo tanto Joan Laporta como Deco. El Barça tenía en el punto de mira a Viktor Gyökeres, el delantero del Sporting de Portugal que ha irrumpido esta temporada y se ha consagrado como uno de los mejores atacantes del mundo.

Lewandowski habría vetado la llegada de Gyökeres al Barça

Sin embargo, Lewandowski habría vetado su llegada al conjunto azulgrana, al menos la siguiente temporada, ya que no quiere competir su puesto y la titularidad con otro futbolista. Se quedará, al menos, un año más en Barcelona, por lo que no quiere que su presunto último curso lo viva desde el banquillo, por lo que no quiere ningún tipo de competencia y ha pedido al club que no fichen a nadie para reemplazarlo el próximo verano.

Por lo tanto, la opción de Gyökeres se podría haber esfumado para el Barça, a pesar de que era uno de los objetivos de la dirección deportiva por su rendimiento y por su precio, ya que no iba a costar más de 70 millones de euros por el pacto que acordaron tanto el sueco como su actual club. Ahora, su destino apunta más al Manchester United para reencontrarse con su antiguo entrenador, Ruben Amorim.

El delantero sueco quiere jugar la Champions como condición para ir al United

Los diablos rojos también tienen en su planificación reforzar la delantera y lo más probable es que se lancen a por Gyökeres en los próximos meses. La única condición que habría puesto el sueco para aceptar su llegada a Old Trafford sería la de jugar la Champions la próxima temporada, por lo que el United tendrá que ganar la Europa League si quiere que uno de los mejores delanteros del mundo acabe vistiéndose de rojo.