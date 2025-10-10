Lleva solo cuatro meses en el Real Madrid y ya pide volver a la Premier League

El fichaje de Trent Alexander-Arnold por el Real Madrid prometía ser uno de los movimientos estelares de la temporada, pero el lateral inglés no se acaba de ver en el conjunto blanco. Apenas cuatro meses después de su llegada, la adaptación no está siendo sencilla y la frustración ha alcanzado un punto crítico. Arnold llegó a España creyendo que iba a ser un titular intocable en el esquema de Xabi Alonso, pero la realidad en el Santiago Bernabéu ha chocado frontalmente con sus expectativas.

El inglés no se ve por delante de Dani Carvajal de forma regular. El rendimiento y la veteranía del español lo han mantenido en el banquillo más de lo esperado. Para colmo, una inoportuna lesión ha provocado que Arnold crea firmemente que, tras su recuperación, estará de nuevo fuera del once inicial. Esta situación ha minado la moral del jugador, que ha comenzado a comunicar a su entorno su deseo de abandonar la disciplina merengue al primer cambio.

La nostalgia del Liverpool y el estilo de juego

La añoranza por su antiguo club es palpable. Trent Alexander-Arnold ya habría pedido a su entorno más cercano que explore la posibilidad de volver al Liverpool FC. En Anfield se siente mucho más cómodo y el fútbol inglés le va mucho mejor a su estilo de juego ofensivo y de constante proyección. Allí, bajo las órdenes de Arne Slot, Arnold cree que podría desarrollar su juego en su máxima expresión, recuperando el rol protagonista que lo convirtió en uno de los mejores laterales del mundo.

Así lo aseguran varios medios en la prensa inglesa, que señalan que el descontento es total. Arnold no está a gusto en el Real Madrid; se siente incomprendido tácticamente y desaprovechado. Con apenas cuatro meses en el club, la estrella inglesa ya se ve fuera y lamenta haber tomado la decisión de dejar la Premier League. Su rápida petición de vuelta es un duro golpe para la planificación de Xabi Alonso y para Florentino Pérez, que confiaron en su capacidad de adaptación. El Liverpool no tardaría en mover ficha si el Real Madrid abre la puerta.

Así pues, Trent Alexander-Arnold ha manifestado su deseo de volver al Liverpool y a la Premier League, poniendo en jaque el proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid por su temprana falta de adaptación.