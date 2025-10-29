Los agentes de Haaland avisan al Manchester City: si el Madrid llama, se va

El futuro de Erling Haaland podría dar un giro inesperado. Los agentes del delantero noruego han sido claros con el Manchester City: si el Real Madrid realiza una oferta formal, el jugador quiere marcharse. El mensaje, contundente y sin rodeos, ha encendido todas las alarmas en el conjunto inglés, donde ya comienzan a temer que su mejor jugador y gran figura, acabe tomando la decisión de cambiar Mánchester por Madrid.

Haaland sueña con el Real Madrid

La posible salida de Vinícius Júnior ha abierto un nuevo escenario en el club blanco. En el Real Madrid ya se habla de reforzar la delantera con un goleador de referencia mundial, y el nombre de Haaland encaja perfectamente en los planes de Florentino Pérez. El noruego, por su parte, ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir de blanco y formar parte del proyecto más ambicioso del planeta y el del mejor equipo posible en el mundo.

Y es que Haaland siempre ha tenido al Madrid en su horizonte. Su entorno sabe que el club blanco representa el sueño definitivo de cualquier futbolista y que, en términos deportivos y mediáticos, no hay comparación posible. El delantero entiende que su ciclo en el City podría estar cerca de completarse, sobre todo si el equipo de Pep Guardiola no logra renovar su hegemonía en la Champions League.

La presión aumenta en el Manchester City

De este modo, los representantes del jugador han querido ser transparentes con el club inglés. “Si el Madrid llama, se va”, habrían transmitido con frialdad a la directiva. El mensaje deja claro que la decisión no depende de dinero, sino de ambición y prestigio. En el Etihad Stadium hay preocupación: Guardiola considera a Haaland una pieza intocable, pero sabe que retenerlo contra su voluntad sería un error.

La realidad es que Haaland anhela jugar en el Real Madrid, ocupar el rol que dejaría Vinícius y convertirse en la nueva gran estrella del equipo. En Chamartín, su llegada se vería como la culminación de un proyecto pensado para dominar Europa durante años.

Así pues, si Florentino Pérez decide moverse, el camino está abierto. Erling Haaland solo espera una llamada para cumplir el sueño que lleva tiempo acariciando: jugar en el Santiago Bernabéu vestido de blanco.