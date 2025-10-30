Luis de la Fuente ha recibido muchas quejas sobre Lamine Yamal, el vestuario esa roto

La polémica generada por Lamine Yamal tras los sucesos antes y después del Clásico ha trascendido las fronteras del FC Barcelona y ha llegado hasta la Selección Española. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha recibido muchas quejas internas sobre el joven extremo, confirmando que el vestuario está roto por la controversia.

La actuación del jugador en el Clásico y, sobre todo, sus declaraciones previas han generado una gran controversia. Sus comentarios en una conversación con Ibai Llanos fueron considerados por algunos como provocativos, lo que despertó la animadversión de ciertos sectores del fútbol. Ahora, la percepción es que todo vale contra el joven crack.

La crítica del vestuario: "Presiona menos que nadie"

Los ataques contra Lamine Yamal también llegan desde dentro de la Selección Española. Algunos jugadores han alzado la voz, señalando que el equipo presiona menos cuando el jugador del Barça está en el campo. La queja principal se centra en el esfuerzo sin balón, que no siempre alcanza el nivel de intensidad del resto de sus compañeros.

En los últimos partidos de la Selección, el rendimiento defensivo de Lamine ha sido cuestionado. El joven extremo no está mostrando la intensidad que sí exhibía hace meses, una situación que el vestuario no está dispuesto a tolerar. El bajo compromiso defensivo en un deporte de élite es un factor que genera mucha fricción interna. donde, el ambiente se ha acabado de caldear por lo sucedido en el Clásico, donde Carvajal y Lamine acabaron enganchados y cerca de llegar a las manos.

De la Fuente ante la crisis del talento

Luis de la Fuente se encuentra ante una crisis delicada: gestionar el talento de un jugador excepcional sin permitir que su actitud o su bajo rendimiento defensivo afecte al grupo. El seleccionador debe decidir si protege a su estrella o si prioriza la armonía y la exigencia del colectivo. La situación de Lamine Yamal pasa de ser un problema del Barça a una preocupación nacional.

Así pues, Luis de la Fuente recibe quejas internas en la Selección Española contra Lamine Yamal, cuyo esfuerzo sin balón es cuestionado por el vestuario, dejando claro que su polémica actitud tras el Clásico ha roto el ambiente.