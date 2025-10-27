Luis de la Fuente teme perder el Mundial por culpa de Carvajal y Lamine Yamal

El ambiente en la selección española está más tenso de lo que parece. A pocos meses del inicio del Mundial, el seleccionador Luis de la Fuente se enfrenta a un problema que trasciende lo deportivo: la mala relación entre Dani Carvajal y Lamine Yamal. Ambos futbolistas, referentes de Real Madrid y Barça, han protagonizado un enfrentamiento que amenaza con romper la convivencia en el vestuario y poner en riesgo la estabilidad del grupo.

Carvajal y Lamine, una pelea que deja huella

El conflicto entre Carvajal y Lamine estalló tras un partido marcado por la tensión y los gestos cruzados. Según varias fuentes, el lateral madridista acabó muy molesto con el joven extremo culé, a quien acusa de tener una actitud provocadora en el campo. La discusión continuó fuera del terreno de juego, con palabras duras y miradas frías en el vestuario. Y desde entonces, la relación entre ambos es prácticamente inexistente.

De este modo, lo que parecía un simple encontronazo ha derivado en un problema serio para el seleccionador. Luis de la Fuente teme que la brecha entre ambos afecte a la unidad del grupo, especialmente en una plantilla donde la mezcla de jugadores de Real Madrid y Barça siempre ha sido sensible. El recuerdo de viejas rivalidades entre los dos vestuarios vuelve a sobrevolar la concentración de “La Roja”.

Malestar en el entorno blanco

El entorno del Real Madrid tampoco ayuda a calmar las aguas. Hay un enfado generalizado con Lamine Yamal, al que se señala por sus gestos y declaraciones. En el club blanco consideran que el joven talento culé ha faltado al respeto a jugadores veteranos como Carvajal, algo que no se perdona fácilmente. Esa tensión se ha trasladado a la selección, generando una fractura que preocupa profundamente a Luis de la Fuente y su cuerpo técnico.

Y es que el seleccionador sabe que la armonía del grupo es clave para aspirar al éxito. Un vestuario dividido puede arruinar años de trabajo y preparación.

Así pues, Luis de la Fuente deberá actuar con inteligencia y mano izquierda si quiere evitar que la guerra fría entre Carvajal y Lamine Yamal termine costándole el Mundial a España.