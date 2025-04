Luis Enrique contacta con él y le garantiza ser la estrella que Ancelotti no le deja ser en el Real Madrid

Luis Enrique se ha interesado por la complicada situación que atraviesa una pieza del Real Madrid, que, misteriosamente, ha desaparecido de las alineaciones de Carlo Ancelotti de la noche a la mañana, y sin que haya ninguna explicación razonable de por medio. Y es que siempre que ha estado sobre el terreno de juego, Brahim Díaz ha mostrado un nivel realmente convincente, y ha hecho méritos más que de sobra para seguir teniendo participación.

Es evidente que la titularidad está muy cara, y que tiene casi imposible poder afianzarse en los sistemas por culpa de la presencia de estrellas como Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior o Kylian Mbappé, que le cierran las puertas de par en par. Sin embargo, era muy importante en las rotaciones, siendo la primera alternativa entrando desde el banquillo, y solía jugar en cada encuentro, aunque fuera como revulsivo. Pero esto ha cambiado.

Así quedó comprobado en la última jornada de La Liga EA Sports, en la que el astro francés no estuvo disponible para medirse al Athletic Club, debido a su lesión. Todo hacía presagiar que el canterano del Málaga y del Manchester City volvería a ser de la partida, y jugaría desde el principio, pero ‘Carletto’, en una decisión difícil de entender, se decantó antes por meter a Dani Ceballos y a Luka Modrić, y prefirió hacer un cambio en el dibujo.

Una cosa que no sentó nada bien a Brahim, y que demostró que tiene nulas opciones de ser titular en la final de la Copa del Rey ante el Barça, aunque el ‘9’ no llegue a tiempo. Y de nuevo está meditando la posibilidad de abandonar el Santiago Bernabéu para recalar en otra escuadra donde pueda ser protagonista, y demostrar todo su arsenal de cualidades. Y el Paris Saint-Germain no ha tardado en ponerse en contacto con los agentes del hispano-marroquí.

Luis Enrique tiene claro que podría ser un refuerzo más que interesante, y a un coste más o menos razonable, y ha solicitado a Nasser Al-Khelaïfi que acelere las gestiones para llevárselo al Parque de los Príncipes.

El Madrid puede verse obligado a despedirse de Díaz por culpa de Ancelotti.