Luis Enrique cree que ya le ha dado el sí al Real Madrid y lo da por perdido

El futuro de Vitinha parece cada vez más lejos de París. El centrocampista portugués, que acaba de terminar tercero en el Balón de Oro, ha visto cómo su valor de mercado se dispara hasta cifras récord. En el PSG, donde Luis Enrique lo considera una pieza esencial, asumen que la estrella lusa sueña con dar un paso adelante en su carrera y que el club parisino ya se le ha quedado pequeño.

Según informan medios de Francia, Vitinha habría dado un principio de acuerdo al Real Madrid, algo que el propio Luis Enrique da por hecho y por lo que ya lo considera perdido de cara a la próxima temporada.

Xabi Alonso lo pidió y Florentino lo escuchó

Y es que no es un secreto que Xabi Alonso lleva tiempo insistiendo en reforzar el centro del campo con un mediocentro de primerísimo nivel. Para el técnico vasco, la llegada de un jugador diferencial en la medular era clave para consolidar su proyecto en el conjunto blanco. Ahora, todo apunta a que Vitinha será ese fichaje estrella.

El PSG, consciente de la situación, no pondrá demasiados problemas a su salida. La operación, eso sí, no será barata. Desde París ya marcan una cifra que oscilaría entre los 100 y 150 millones de euros, un precio acorde al estatus de uno de los mejores centrocampistas del mundo. El club francés sabe que retener a un futbolista que ya ha tomado la decisión de marcharse solo generaría problemas internos en el vestuario.

El Real Madrid lo tiene todo a favor

La realidad es que el Real Madrid se encuentra en una posición privilegiada. El acuerdo con el jugador estaría muy encaminado y solo quedaría sentarse a negociar con el PSG. En el seno del club blanco entienden que la llegada de Vitinha no solo daría un salto de calidad inmediato, sino que también aseguraría el futuro de la medular por la próxima década.

Así pues, todo apunta a que Florentino Pérez cumplirá el deseo de Xabi Alonso con un fichaje galáctico en toda regla. El Real Madrid ya sueña con un centro del campo liderado por Vitinha, considerado por muchos como el mejor del mundo en su puesto.