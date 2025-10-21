Luis Enrique da dos nombres por los que aceptaría la venta de Fabián: no gustará en el Barça

Fabián Ruiz se ha convertido en una pieza codiciada en el mercado, con grandes clubes de la Premier League y el Real Madrid preguntando por su situación en el PSG. El centrocampista español podría salir de París, pero Luis Enrique, el entrenador, ha puesto una condición drástica para aceptar la venta. El técnico asturiano solo dejará salir a Fabián si es a cambio de un fichaje que eleve el nivel del mediocampo: Gavi o Adam Wharton.

La exigencia de Luis Enrique es que la venta del andaluz se reinvierta de inmediato en una pieza de futuro y rendimiento inmediato. El nombre que más ilusiona al entrenador del PSG es el de Gavi. El club parisino no solo aceptaría una compensación económica importante por Fabián, sino que vería con agrado un trueque que incluya al centrocampista blaugrana.

La ofensiva por Gavi: Luis Enrique lo quiere ya

El gran objetivo de Luis Enrique es Gavi. El técnico asturiano está encantado con el centrocampista del Barça y lo considera un jugador que encaja a la perfección con la intensidad y el carácter que él quiere para el PSG. Se estima que el fichaje de Gavi en estos momentos, considerando su cláusula y valor de mercado, costaría unos 40 o 50 millones de euros más el valor de Fabián Ruiz.

Esta ofensiva por Gavi no gustará nada en el Barça. En el Camp Nou están convencidos de que el andaluz es un crack en ciernes y que solo las lesiones han frenado su progresión. La directiva blaugrana cree firmemente en el futuro de Gavi y considera que es una pieza intocable del proyecto de Hansi Flick. El pulso entre la insistencia de Luis Enrique y la fe del Barça está servido.

Wharton, la alternativa: El plan del PSG para el medio

Si la operación por Gavi resulta imposible por la negativa del Barça, la alternativa que maneja Luis Enrique es Adam Wharton, el joven mediocentro inglés que también está en el radar del Real Madrid y el Manchester City. El PSG quiere asegurar que, si pierde a Fabián Ruiz ante un grande de Europa, refuerce su centro del campo con un talento generacional que garantice el éxito futuro, ya sea con la garra de Gavi o con la visión de Wharton.

Así pues, Luis Enrique ha condicionado la venta de Fabián Ruiz a la llegada de Gavi o Adam Wharton, una exigencia que no gustará nada al FC Barcelona, que ve a su centrocampista como un pilar fundamental a pesar del interés del técnico asturiano.