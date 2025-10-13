Luis Enrique está listo para robárselo al Barça: 50 millones y se va a París

La apuesta del FC Barcelona por Marcus Rashford ha resultado ser un éxito rotundo, y el delantero inglés está viviendo una segunda juventud en Catalunya. El jugador, que fue apartado por Rúben Amorim del Manchester United, llegó al Barça en calidad de cedido con una opción de compra de 35 millones de euros. Tras un mes de rendimiento espectacular, Hansi Flick ha quedado absolutamente encantado con el jugador.

El técnico alemán ha movido ficha rápidamente y le ha pedido a Joan Laporta que active la opción de compra de forma inmediata en el mercado de enero, adelantándose al verano. La razón es sencilla: Flick ve en Rashford una pieza insustituible en su ataque. Su prolífico inicio en el Barça, con goles y asistencias clave, ha disipado cualquier duda sobre su compromiso y su nivel. Flick no quiere arriesgarse a perderlo y exige a la directiva que blinde al jugador antes de que otros gigantes europeos entren en la puja.

El PSG acecha la operación, pero Rashford solo quiere el Barça

La preocupación de Hansi Flick está más que justificada. El tremendo estado de forma de Rashford en el club catalán ha despertado el interés de varios clubes top, entre ellos el vigente campeón de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain. El equipo de París está dispuesto a pagar más dinero y ofrecer un sueldo superior al que le ofrece el Barça si el jugador queda libre el próximo verano.

Sin embargo, según informa The Mirror, el deseo del jugador simplifica enormemente el panorama para el Barça. Marcus Rashford es feliz en Barcelona y le encantaría firmar un acuerdo permanente con el club. El inglés está realizando un sueño de infancia al jugar para el campeón español y su prioridad es quedarse. El Barça es consciente de que debe cerrar la operación cuanto antes para evitar que el PSG o el Manchester United (que podría subir el precio de la opción de compra si su valor se dispara) frustren su plan. La petición de Flick es clara: 35 millones en enero para asegurar el futuro del ataque.

Así pues, Hansi Flick ha quedado fascinado con el rendimiento de Marcus Rashford y le ha exigido a Joan Laporta activar de forma inmediata la opción de compra de 35 millones de euros para blindar al inglés y frustrar el acecho del Paris Saint-Germain.