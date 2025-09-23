Luis Enrique le ha pedido al PSG que haga lo que sea para fichar a Vinicius

En París están muy atentos al futuro de Vinicius Júnior. Según cuentan varios medios franceses, el PSG sigue con lupa los movimientos del brasileño en el Real Madrid, sobre todo después de que trascendiera su descontento con el proyecto de Xabi Alonso. El extremo considera que la propuesta deportiva que le ofrece el nuevo técnico blanco no está a la altura de sus ambiciones, y si nada cambia, podría comenzar a explorar la posibilidad de salir y no renovar su contrato con el club de Chamartín.

Luis Enrique quiere a Vinicius como su nueva estrella

La situación no ha pasado desapercibida para Luis Enrique, que ya habría pedido a Nasser Al-Khelaïfi que haga lo que sea necesario para seducir al brasileño. El entrenador asturiano cree que Vinicius encajaría de manera perfecta en su idea de juego y que, junto a Ousmane Dembélé, podría formar una de las delanteras más temibles de Europa. Además, el técnico le habría prometido títulos y la posibilidad de luchar siempre por la Champions League, un escenario que seduce a cualquier futbolista de élite.

El PSG confía en que su músculo financiero sea un factor decisivo. En el Parque de los Príncipes saben que ofrecer un contrato astronómico puede inclinar la balanza. A Vini y a su entorno les encantan los grandes contratos. Por otro lado, un movimiento de este calibre supondría un golpe brutal al Real Madrid, algo que seduce todavía más a Luis Enrique, decidido a reforzar su plantilla con una estrella de talla mundial y, de paso, asestar un golpe inaudito a un club como el Madrid, que no está acostumbrado a despedirse de sus grandes estrellas de esta forma.

Al-Khelaïfi, dispuesto a repetir la fórmula Neymar

Para Nasser Al-Khelaïfi, fichar a jugadores del calibre de Vinicius no es ninguna novedad. Ya lo hizo con Neymar en su momento y no duda en volver a apostar fuerte si percibe que existe una oportunidad real de sacar al brasileño del Bernabéu. En París sueñan con vestir de azul a Vinicius Júnior, y todo apunta a que, si el jugador mantiene su malestar con el proyecto blanco, el PSG moverá ficha para convertirlo en la nueva joya de su ataque.

Así pues, con Vinicius comenzando a dudar sobre su futuro en el Real Madrid, en el PSG ya están preparando su estrategia de cara a lanzarse por un futbolista que, si es capaz de recuperar su mejor nivel puede hacer que los de Luis Enrique sea una potencia legendaria en Europa.