Luis Enrique y Nasser Al-Khelaïfi apuntan a Madrid, no es feliz con Xabi Alonso y quiere salir

La joven perla brasileña, Endrick, está viviendo un inicio de etapa muy complicado en el Real Madrid. La situación se ha vuelto insostenible para el delantero, que no cuenta con la confianza de Xabi Alonso. El entrenador blanco no le está dando los minutos esperados y el jugador ha manifestado abiertamente que no es feliz en el Real Madrid. El quiebre en la relación es total, y Endrick ya ha pedido salir del club cuanto antes si su estatus no cambia radicalmente.

La directiva merengue le dará la oportunidad de marcharse si su situación no mejora en las próximas semanas. El Real Madrid no quiere retener a un jugador insatisfecho y está dispuesto a negociar un traspaso si la oferta es convincente. Esta crisis en el Santiago Bernabéu ha puesto en alerta a los gigantes de Europa, y el primero en moverse ha sido el Paris Saint-Germain.

El PSG y Luis Enrique esperan a Endrick en enero

El interés del PSG en Endrick es serio y ha sido impulsado tanto por su entrenador como por el presidente. Luis Enrique ve en el brasileño un perfil joven, con talento y capacidad de desborde que encaja en su ataque. Por su parte, Nasser Al-Khelaïfi también ve la operación con buenos ojos y estaría encantado de incorporar una futura estrella a su plantilla.

Endrick está encantado con el interés del PSG. El jugador sabe que en París podría ser el primer suplente del equipo, una posición mucho más prometedora que la que tiene en el Real Madrid. El brasileño es consciente de que no aspira a quitarle el puesto a un intocable como Ousmane Dembélé, pero se ve perfectamente bajo las órdenes de Luis Enrique, con quien tendría muchas más oportunidades para desarrollarse. La urgencia del jugador por salir ha convencido a Al-Khelaïfi, que podría lanzarse a por él en el mercado de enero con una oferta formal.

Así pues, Endrick ha pedido salir del Real Madrid ante su falta de protagonismo con Xabi Alonso, una situación que ha puesto en alerta al PSG, que podría cerrar su fichaje en el próximo mercado de invierno.