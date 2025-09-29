Mikel Arteta propone el fichaje de un intocable de Xabi Alonso para luchar contra el Liverpool

El Arsenal ya piensa en el futuro y ha puesto su objetivo en Arda Güler, el joven talento turco del Real Madrid. Con el regreso de Bellingham, Güler podría ver reducidos sus minutos en el primer equipo blanco, y Mikel Arteta considera que es la oportunidad perfecta para incorporar a un jugador de gran proyección y nivel internacional al conjunto londinense.

Arteta ve en Güler un talento al nivel de Lamine y Mbappé

El técnico del Arsenal está convencido de que Arda Güler tiene cualidades para estar al nivel de los mejores futbolistas del mundo, comparables a Lamine Yamal o Kylian Mbappé. Para Arteta, el turco aportaría creatividad, visión de juego y capacidad ofensiva, elevando al Arsenal a un nivel superior en la Premier League y en competiciones europeas.

El entrenador español ya ha transmitido a la dirección del club su interés por Arda Güler y considera que su llegada sería la respuesta perfecta al fichaje de Wirtz por el Liverpool, fortaleciendo la plantilla de cara a los próximos años y así garantizarse que van a estar luchando por la Premier League durante mucho más tiempo.

La negativa del Real Madrid complica la operación

A pesar del interés del Arsenal y la predisposición de pagar lo que pida el Real Madrid, la respuesta del club blanco no ha sido positiva. Los dirigentes del equipo merengue se niegan a vender a Güler, confiando en su proyección y en su aporte futuro al equipo.

Sin embargo, Arteta insiste en que no se debe dejar pasar la oportunidad. Si el regreso de Bellingham reduce los minutos de Güler, el Arsenal está decidido a seguir buscando fórmulas para ficharlo, con la intención de acometer la operación en el verano de 2026, asegurando la incorporación de uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol europeo.

Así pues, el Arsenal de Mikel Arteta mantiene firme su apuesta: Arda Güler es un jugador prioritario para mejorar el equipo, sumar calidad y competir al más alto nivel, tanto en Inglaterra como en Europa. La lucha por hacerse con su fichaje promete ser intensa y seguirá muy de cerca durante los próximos meses.