Mourinho genera un lío en el Benfica: quiere llevarse a una leyenda del Real Madrid

La llegada de José Mourinho al Benfica estaba llamada a ser una revolución en positivo, pero lo cierto es que el técnico portugués ha aterrizado con un ambiente enrarecido. Sus métodos duros, su carácter exigente y su manera de gestionar el vestuario no terminan de convencer a los jugadores, que sienten que el ex del Real Madrid no confía en ellos y que impone más que convence.

Mourinho ha elevado la intensidad de los entrenamientos y ha marcado un estilo mucho más rígido. Aunque al inicio pareció aportar un extra de competitividad, pronto aparecieron las tensiones. En el vestuario del Benfica no todos comparten sus ideas y ya se habla de división interna. La sensación es que el técnico no ha logrado integrarse del todo y eso genera un clima de desconfianza en el día a día.

Mourinho pide a Karim Benzema

En medio de esta situación, el entrenador portugués ha hecho una petición sorprendente: el fichaje de Karim Benzema. El delantero francés, leyenda del Real Madrid, fue uno de sus grandes soldados durante la etapa de Mourinho en el Santiago Bernabéu y mantiene una relación especial con él. El técnico considera que incorporar a un jugador del calibre de Karim Benzema sería la mejor opción posible par que sea el líder que necesita en el Benfica.

El francés es un futbolista con jerarquía, carisma y experiencia capaz de arrastrar al vestuario hacia sus ideas y sería la extensión del entrenador en el terreno de juego. Mourinho quiere que el galo se convierta en su gran aliado en un momento clave, consciente de que necesita apoyos internos para consolidar su proyecto en Lisboa.

Pero la propuesta no convence a todos. En el vestuario del Benfica muchos no ven con buenos ojos lo que consideran otra imposición del técnico. La idea de que llegue un fichaje de ese calibre para ser “el hombre de Mourinho” genera aún más división y complica el delicado equilibrio en el equipo.

Así pues, el fichaje de Karim Benzema podría ser el gran golpe de Mourinho en el Benfica… o la chispa que termine por encender aún más el conflicto en un vestuario que ya no está cómodo con su nuevo entrenador.