Ni hablar del Real Madrid: la alternativa a Rodri pasa de llegar al Bernabéu

El Real Madrid tendrá que borrar un nombre de su lista de deseos. El club blanco veía en Moisés Caicedo la alternativa perfecta a Rodri Hernández, pero la posibilidad de incorporarlo se ha desvanecido por completo. Según informa GiveMeSport, el Chelsea ya trabaja en mejorar las condiciones contractuales del ecuatoriano, que actualmente cobra 150.000 libras semanales y tiene contrato hasta 2031, con opción de un año adicional.

La intención del club londinense no es alargar su vínculo, sino recompensarlo con un salario más alto y una nueva estructura de primas que lo convertirán en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla. En otras palabras, Caicedo seguirá en Stamford Bridge por muchos años más y con un contrato prácticamente inalcanzable para cualquier otro club europeo, incluido el Real Madrid.

Con la firma ya estampada en el contrato, Moisés es imposible

El conjunto blanco había mostrado un interés real en el mediocentro del Chelsea. Su intensidad, lectura táctica y capacidad para dominar el centro del campo encajaban a la perfección en el proyecto que Florentino Pérez y Xabi Alonso quieren construir. Sin embargo, la operación se ha vuelto imposible, tanto por el alto coste del traspaso como por el nuevo sueldo que percibirá el ecuatoriano paara ser la estrella de la medular de un Chelsea que espera armar un proyecto ganador y para serlo no se pueden permitir que Caicedo salga en dirección al Real Madrid.

En el Bernabéu, lo ven como una oportunidad perdida, ya que Caicedo era el candidato ideal para asegurar el relevo generacional en la medular blanca. Su juventud, físico privilegiado y madurez futbolística lo habían convertido en una de las prioridades para la próxima ventana de fichajes. Pero el Chelsea, consciente de su valor, ha decidido blindarlo antes de que alguien intente tentar al jugador.

Así pues, el Real Madrid deberá buscar otras opciones para reforzar su centro del campo. Con Caicedo completamente fuera del alcance, el sueño de ver al ecuatoriano vestido de blanco se esfuma. Stamford Bridge será su casa por mucho tiempo, y el Madrid tendrá que seguir esperando a su nuevo Rodri.