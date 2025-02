No aguanta ni un solo día más a Ancelotti y pide a Florentino Pérez que acepte la oferta del Manchester United

Hay diversas piezas del Real Madrid que han arrojado la toalla y se han rendido tras comprobar una y otra vez como no entran en los planes de Carlo Ancelotti, y que se han cansado de tener un papel claramente secundario, teniendo que conformarse con jugar los minutos de la basura, o en caso de extrema necesidad. Y uno de los ejemplos más claros de esto es el de Arda Güler, que tenía muchas esperanzas puestas en el presente curso.

Esperaba poder dar un paso al frente y adquirir mucho más protagonismo, después de un primer año complicado a nivel personal, que sirvió de adaptación al fútbol español. Las lesiones no le respetaron, pero cuando estuvo sano, dejó claro que atesoraba unas condiciones técnicas brutales, y marcó muchos goles. Y tras la Eurocopa, confiaba en que llegara su momento de justificar la apuesta que Florentino Pérez realizó por él cuando apenas era un desconocido.

Sin embargo, el panorama que se ha encontrado en el Santiago Bernabéu es desolador, y se ha visto claramente perjudicado por el aterrizaje de Kylian Mbappé, y por la presencia en el vestuario de otras estrellas como Rodrygo, Brahim Díaz o Vinicius Junior. Apenas ha disfrutado de regularidad, y los datos no mienten, ya que únicamente ha estado encima del terreno de juego en un total de 967 minutos, repartidos en 27 encuentros, casi todos como entrando como revulsivo.

Y se ha quedado sin jugar en prácticamente de los partidos, sobre todo, en las grandes citas. Güler no aguanta más, y ya no soporta a Ancelotti, por lo que ha tomado la decisión de irse lo antes posible para poder recalar en un equipo donde sí pueda ser importante. No le faltan ofertas, y ya amagó con dejar el Madrid en enero, pero le cerraron las puertas de par en par. Ahora, en cambio, espera que no se interpongan en su camino.

Tiene previsto pedir a Florentino Pérez que le deje irse a préstamo o traspasado definitivamente, y tiene una llamada del Manchester United, que le resulta especialmente convincente, y que puede poner casi 35 millones de euros encima de la mesa.