No es feliz en el Real Madrid de Xabi Alonso y el Manchester United está muy pendiente de él.

La felicidad de Eduardo Camavinga en el Real Madrid parece haber llegado a su fin. El joven centrocampista francés no está a gusto con su rol actual en el equipo de Xabi Alonso, no se siente tan importante como esperaba y ha comenzado a sopesar seriamente la posibilidad de una salida. A pesar de su enorme potencial y de ser considerado un pilar de futuro, Camavinga cree que apenas va a tener los minutos necesarios para crecer, lo que ha generado una frustración que lo aleja del Santiago Bernabéu.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue y la fuerte competencia en el mediocampo han limitado las oportunidades del francés. Aunque ha demostrado su valía en cada aparición, la densidad de talento en la medular blanca —con Valverde, Tchouaméni y otros cracks— le impide afianzarse como un titular indiscutible. Camavinga ha dejado de creer que vaya a ser importante a corto plazo en este equipo y ve un cambio de aires como la mejor solución para relanzar su carrera profesional.

El Manchester United se acerca con una oferta multimillonaria

El descontento de Camavinga no ha pasado desapercibido en la Premier League. El Manchester United es el club que más atento está a la situación del francés y se ha acercado al entorno del jugador para explorar las posibilidades de un fichaje. El United ve en Camavinga el centrocampista ideal para iniciar su propia renovación de plantilla, ofreciéndole un rol protagonista, minutos garantizados y la oportunidad de crecer como titular en un proyecto ambicioso.

Además del interés deportivo, el factor económico juega un papel crucial. En Mánchester están dispuestos a ofrecer una importante mejora salarial a Camavinga, convirtiéndolo en uno de los mejor pagados de Old Trafford. Por si fuera poco, el Manchester United también estaría dispuesto a poner sobre la mesa del Real Madrid una cantidad sustanciosa que haga interesante la operación para Florentino Pérez. Un cambio a la Premier League representaría una oportunidad de oro para el francés de recuperar la alegría y el protagonismo.

Así pues, Camavinga no es feliz en el Real Madrid y está sopesando seriamente una salida, con el Manchester United muy cerca de convencerlo con una oferta que le asegura ser la estrella de su mediocampo.