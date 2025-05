No quiere jugar con Luis Enrique y Pep Guardiola se aprovecha de la situación llevándoselo al City

El Manchester City está sufriendo una de sus peores temporadas de los últimos años, teniendo en cuenta que no ha luchado la Premier League en ningún momento y fue eliminado de la UEFA Champions League a las primeras de cambio. De hecho, el conjunto inglés aún no ha certificado su clasificación para la próxima edición de la máxima competición continental. La única alegría que podrían tener los citizens sería la FA Cup, con la final en el horizonte.

Por eso, Pep Guardiola quiere refuerzos en el próximo mercado y la dirección deportiva estaría a punto de cerrar su primer fichaje para el siguiente curso, aprovechándose de otro gran club europeo: del PSG. El City estaría a punto de fichar a Mahamadou Sangaré, canterano del equipo parisino que ha decidido no jugar con Luis Enrique de cara a los próximos años y hacerlo bajo las órdenes del técnico catalán.

Sangaré está considerado como una de las joyas de la cantera del club francés, por lo que será un duro golpe para el PSG. Aunque aún no ha debutado con el primer equipo, ya que Luis Enrique no ha querido llamarlo, esta temporada ha marcado 42 goles en los 46 encuentros que ha disputado en las categorías inferiores y se encontraba en la lista de otros grandes equipos europeos.

🚨🔵 EXCL: Manchester City have agreed deal to sign 18 year old striker Mahamadou Sangare from Paris Saint Germain on free deal, here we go!



Verbal agreement in place, medical to take place and one more exciting young talent for Man City Academy winning the race for PSG gem. pic.twitter.com/c33o667hLz