No seguirá en el Real Madrid si Courtois no se va y ya tiene conversaciones con el Borussia Dortmund

Thibaut Courtois es uno de los jugadores que no tiene asegurada su continuidad en el Real Madrid de cara a la próxima campaña. Existen negociaciones para estirar su compromiso, que finaliza en 2026, pero por el momento no hay ningún acuerdo cerrado, y ha recibido algunas ofertas procedentes de Arabia Saudí que le hacen dudar seriamente. Y no descarta hacer las maletas, siguiendo los pasos de sus excompañeros Karim Benzema y Nacho Fernández.

Ya tiene 32 años, y podría vivir una jubilación bañada en oro en caso de trasladarse al continente asiático, aunque Florentino Pérez hará todo lo posible para evitarlo, ya que quiere retener al belga en el Santiago Bernabéu cueste lo que cueste. Una noticia excelente para la afición, pues estamos hablando de una de las grandes leyendas del cuadro blanco, crucial en todos los éxitos recientes, como en la Champions League de 2022, en la que realizó exhibiciones históricas.

Sin duda, merece ser considerado como uno de los mejores porteros de todos los tiempos, y uno de los mejores fichajes que el presidente ha realizado durante su mandato. Pero no todo el mundo quedaría contento con la continuidad del canterano del Genk, ya que, como resulta evidente, su renovación traería consecuencias directas en otra pieza de la plantilla que dirige Carlo Ancelotti, que tendría que seguir aceptando la suplencia.

Porque Andriy Lunin cruza los dedos para que Courtois salga del Madrid más pronto que tarde, para así tener la oportunidad de consagrarse al fin como titular, como hizo el curso anterior, mientras el ‘1’ estuvo lesionado de gravedad. Ya tiene 25 años, y ha demostrado estar sobradamente preparado, y la paciencia se ha empezado a agotar. No quiere pasar el resto de su carrera en el banquillo, y si las cosas no cambian, no tendrá problema alguno en irse.

Ha recibido ofertas de grandes escuadras que le prometen un papel clave, y el Borussia Dortmund es uno de los principales pretendientes del ucraniano, pues los aurinegros pueden perder a Gregor Kobel, contactado por el Chelsea, el Manchester City, el Inter de Milán y el Manchester United, entre otros.