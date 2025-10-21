No va a seguir ni un día más en el Real Madrid porque no se habla con nadie del vestuario

La aventura de Endrick en el Real Madrid ha tocado fondo, y su salida del club parece inevitable en el próximo mercado de invierno. El joven delantero brasileño está atravesando un momento personal muy complicado: no se habla con nadie del vestuario y sus caras lo dicen todo. Se ha hartado de su situación de ostracismo, lo que ha forzado al futbolista a tomar una decisión drástica sobre su futuro.

Desde que hizo su debut en 2024, Endrick ha tenido grandes dificultades para conseguir minutos en el Santiago Bernabéu, lo que ha generado serias dudas sobre su futuro a largo plazo en el club. La falta de juego y la mala adaptación social han convertido al delantero en un auténtico "outcast" dentro de la plantilla. En el Real Madrid, la resignación es total y nadie espera ya nada de Endrick.

El Marsella lo espera: una cesión con De Zerbi

Ante esta situación, Endrick ha tomado una decisión firme sobre un posible destino: el Olympique de Marsella. El club de la Ligue 1 lleva tiempo interesado en el delantero y, según informa L’Équipe, están listos para reactivar la negociación en enero. El Marsella ve esta como una gran oportunidad y espera conseguir al brasileño en calidad de cedido.

El técnico Roberto De Zerbi está buscando desesperadamente una nueva opción de ataque, ya que Pierre-Emerick Aubameyang y Amine Gouiri dejarán el equipo por compromisos internacionales con la Copa Africana de Naciones. La llegada de Endrick le garantizaría la titularidad y la oportunidad de relanzar una carrera que se ha estancado por completo en España. Incluso podría unirse en el ataque al inglés Mason Greenwood.

Endrick busca relanzar su sueño mundialista

La opción del Marsella es vista por Endrick como una buena oportunidad para volver a ser feliz en el campo y, sobre todo, para ganar el ritmo de competición necesario. El brasileño sabe que solo jugando de forma regular podrá volver a entrar en los planes de la Selección Brasileña para el Mundial 2026. Para el Real Madrid, la cesión es la única manera de que el valor del jugador no se devalúe aún más.

Así pues, Endrick está decidido a no seguir ni un día más en el Real Madrid por su mala situación en el vestuario, con el Olympique de Marsella esperando cerrar su cesión en enero.