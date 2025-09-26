Ousmane Dembele le ha pedido a Luis Enrique y al PSG que, por favor, dejen de mostrar interes por Vinicius

En París salta la sorpresa. El PSG de Luis Enrique lleva tiempo sondeando la posibilidad de fichar a Vinicius Jr., el gran referente ofensivo del Real Madrid. Sin embargo, desde Francia aseguran que la operación se ha enfriado de manera drástica y la razón no es otra que la presión interna de Ousmane Dembélé, que no quiere compartir vestuario con el brasileño bajo ningún concepto.

Dembélé no quiere a Vinicius en el PSG

El extremo francés, que ha encontrado por fin la regularidad y el protagonismo que siempre buscó, ha pedido de manera explícita tanto a Luis Enrique como a la directiva que paren el interés por Vinicius. Argumenta que el vestuario vive ahora mismo uno de sus mejores momentos, con una unión total después de haber conquistado la primera Champions League de la historia del club. Y es que la llegada del brasileño podría alterar ese equilibrio interno que tanto ha costado construir.

En el PSG saben que la plantilla cuenta con atacantes de sobra. A las figuras de Kylian Mbappé y Gonçalo Ramos se suma el crecimiento de jóvenes como Zaïre-Emery, que también aportan en fase ofensiva. En este contexto, la incorporación de Vinicius no parece prioritaria desde el punto de vista deportivo, pero era un fichaje de prestigio que Nasser Al-Khelaïfi quería explorar para seguir consolidando al club entre los gigantes de Europa.

Luis Enrique y Al-Khelaïfi, divididos con la operación

El propio Luis Enrique era partidario de abrir la puerta a Vinicius, convencido de que podría ofrecer todavía más desequilibrio al ataque parisino. Sin embargo, el técnico español es consciente de la oposición frontal de Dembélé y sabe que traer al brasileño podría desencadenar tensiones innecesarias.

Por su parte, Al-Khelaïfi empieza a dar pasos atrás. El presidente valora más que nunca la estabilidad de un vestuario que ha hecho historia y no quiere ponerla en riesgo por una operación de casi imposible encaje. Si bien el sueño de juntar a Vinicius con las estrellas del PSG era tentador, la voz de Dembélé pesa mucho en el club y puede acabar siendo determinante.

Así pues, el fichaje bomba que parecía encaminarse hacia París puede quedar en nada, frenado por la influencia de un Dembélé que hoy manda y se siente intocable en el Parque de los Príncipes.