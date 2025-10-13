Pep Guardiola acepta su venta por 65 millones de euros y el Real Madrid puede cumplir el sueño

El Manchester City ha tomado una decisión crucial respecto al futuro de su mediocentro estrella, Rodri Hernández, y ha puesto un precio sorprendentemente accesible para su salida. El club inglés está dispuesto a escuchar ofertas de alrededor de 65 millones de euros por el español el próximo verano. Esta cifra, a pesar de ser considerable, se considera casi una ganga para un jugador que es candidato habitual al Balón de Oro y un crack de nivel mundial.

La postura del City, respaldada por Pep Guardiola, supone una ventana de oportunidad que el Real Madrid no puede permitirse desaprovechar. Guardiola parece haber aceptado que el ciclo de Rodri en Mánchester podría estar llegando a su fin y, en lugar de retenerlo a toda costa, prefiere obtener una cantidad significativa que permita reestructurar el mediocampo. Este movimiento ha generado un terremoto en el mercado.

Rodri es la pieza que falta en el Real Madrid

Aunque aún no se sabe si el Real Madrid activará formalmente su interés, en la capital española el nombre de Rodri ha sido siempre el gran objetivo. El mediocentro es la pieza que le falta a Xabi Alonso para completar un mediocampo de ensueño. Su capacidad para controlar el tempo del partido, su visión táctica y su físico lo convierten en el reemplazo perfecto y natural para la era post-Kroos. A este precio, la operación es muy buena y estratégica para el proyecto blanco.

El factor clave para el Real Madrid es la voluntad del jugador. Aunque no hay nada hecho, en el entorno del Manchester City y en Inglaterra se cuenta con que el Santiago Bernabéu es la opción favorita de Rodri si decide regresar a LaLiga. La oportunidad de liderar el mediocampo del Real Madrid y convertirse en el ancla del proyecto de Xabi Alonso durante la próxima década es un aliciente que pocos clubes pueden ofrecer. Florentino Pérez tiene ante sí la ocasión de fichar a un Balón de Oro potencial por una cifra que el club puede asumir con relativa facilidad.

Así pues, Pep Guardiola ha fijado el precio de Rodri en 65 millones de euros, abriendo la puerta a que el Real Madrid cumpla su sueño de fichar al ancla que necesita para dominar Europa.