Pep Guardiola decide reventar un fichaje del Real Madrid de la 26/27, 100 millones y adiós al Bernabéu

La rivalidad entre el Real Madrid y el Manchester City se traslada ahora al mercado de fichajes, y el objetivo de la discordia es Adam Wharton. El joven centrocampista inglés se ha convertido en la gran obsesión de Florentino Pérez de cara a la temporada 2026/2027, pero Pep Guardiola está dispuesto a reventar los planes blancos con una oferta multimillonaria.

El técnico catalán es un gran admirador de Wharton, a quien ve como el complemento ideal para Rodri Hernández en el mediocampo del Manchester City. Guardiola cree que el inglés es un jugador de gran talento que podría mezclar de maravilla con el ancla español en el doble pivote, asegurando la hegemonía del City en la Premier League y en Europa durante la próxima década. Esta visión estratégica destroza por completo los objetivos del Real Madrid.

100 millones y la orden de alejarlo del Santiago Bernabéu

El Real Madrid sueña con fichar a Wharton, al que ven como un fichaje estrella de futuro para el centro del campo. El club ya ha realizado movimientos para posicionarse, y la figura de Jude Bellingham es clave en la operación. Sin embargo, el City está listo para poner una cifra descomunal sobre la mesa. La directiva Sky Blue estaría dispuesta a desembolsar 100 millones de euros por el centrocampista del Crystal Palace.

La cantidad no es solo una declaración de intenciones; es una orden directa de Guardiola para dejar al jugador lo más lejos posible del Santiago Bernabéu. El City es consciente de que Wharton es uno de los mediocentros más cotizados del momento, y su fichaje sería un golpe doble: reforzaría su propia plantilla y debilitaría el proyecto a futuro del Real Madrid. La guerra fría ha comenzado y la capacidad económica del City representa una seria amenaza para los planes de Florentino Pérez. La única baza del Madrid es convencer al jugador de que espere, pero el poder del dinero del City es inigualable.

Así pues, Pep Guardiola ha ordenado al Manchester City ofrecer 100 millones de euros por Adam Wharton, reventando los planes de futuro del Real Madrid por su gran objetivo para el centro del campo.