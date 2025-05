Pep Guardiola encuentra al sustituto de Kevin de Bruyne en Italia

El Manchester City tiene claro que el próximo mercado de fichajes de verano será muy importante de cara a reforzar la plantilla de la próxima temporada y evitar que el siguiente curso sea igual de desastroso que el actual, teniendo en cuenta que no han luchado en ningún momento por la Premier League, han caído a las primeras de cambio en la Champions y el único título que podrían ganar es la FA Cup.

Además, el conjunto inglés tendrá la marcha de Kevin de Bruyne, uno de los mejores jugadores de su historia, ya que el belga no renovará su contrato y se marchará cuando acabe la presente temporada. Por eso, Pep Guardiola lleva tiempo intentando encontrar al sustituto del centrocampista, y aunque no está siendo nada fácil, el técnico catalán habría puesto el punto de mira en Italia.

Pep Guardiola, muy interesado en Tijjani Reijnders para el City

El City estaría interesado en fichar a Tijjani Reijnders, futbolista del AC Milan que lleva en el radar de varios de los grandes de Europa desde hace tiempo. La Eurocopa del año pasado lo puso en el escaparate, siendo uno de los más destacados del torneo con Países Bajos, y este curso ha destacado aún más en la entidad italiana, por lo que Guardiola estaría encantado de contar con él para la medular.

Aun así, Reijnders no sería del todo comparable a De Bruyne, especialmente con la capacidad de asistencia que tiene el belga, pero su juego ha ido evolucionando a lo largo de los años y ha ido destacándose cada vez más su posibilidad de llegada al área y rematar, con su afinado golpeo. Tampoco es un goleador nato ni tendrá grandes cifras, pero sí que puede ser un gran complemento al ataque, más aún si delante tiene a Erling Haaland.

El mal año del Milan podría propiciar la salida del neerlandés

Teniendo en cuenta que el neerlandés aún tiene contrato con el Milan hasta 2028, el City tendría que negociar un traspaso por él y no saldría nada barato, ya que los italianos no tendrán intención de desprenderse de uno de sus mejores futbolistas. De todas formas, el hecho de que es posible que el club de San Siro no acabe jugando competición europea podría ser algo decisivo para su futuro.