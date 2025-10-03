Pep Guardiola es consciente de que ya ha firmado un acuerdo para fichar por el Barça

El FC Barcelona prepara un golpe de mercado que podría cambiar para siempre el futuro del club. Según informaciones cercanas al entorno azulgrana, Erling Haaland estaría cada vez más cerca de vestir la camiseta del Barça. La operación, que parecía imposible hace unos meses, se ha convertido en una realidad palpable, hasta el punto de que Pep Guardiola ya ha sido informado de que su delantero estrella puede abandonar el Manchester City.

Haaland quiere dar un nuevo paso en su carrera

El noruego no termina de ver un futuro a largo plazo en el City. A pesar de los títulos conseguidos en Inglaterra, Haaland siente que necesita un nuevo desafío y considera que el Barça es el lugar idóneo para seguir creciendo. Jugar junto a Lamine Yamal, la joya de la cantera culé, es un escenario que le motiva especialmente, convencido de que juntos pueden marcar una era en el fútbol europeo.

La buena relación de Joan Laporta con los representantes del delantero ha resultado clave para que las negociaciones avancen. En el Camp Nou lo ven como el fichaje estratégico que devolverá al club al lugar que le corresponde, compitiendo de tú a tú con Real Madrid, Bayern Múnich o PSG.

Un fichaje que ilusiona al barcelonismo

La llegada de Haaland supondría un salto cualitativo inmediato. El Barça lleva tiempo buscando un delantero de referencia tras el declive de Robert Lewandowski, y el noruego es visto como el líder ofensivo ideal para un proyecto joven y ambicioso. En la directiva consideran que, con Haaland y Lamine como referencias, el equipo volvería a ser candidato a la Champions League en muy poco tiempo.

Mientras tanto, Guardiola es consciente de que el futuro de su atacante está cada vez más lejos de Mánchester. El técnico catalán sabe que será difícil frenar una operación en la que el jugador ya ha dejado clara su predisposición.

Así pues, el FC Barcelona sueña en grande y ya trabaja en la llegada de Erling Haaland, el fichaje que podría marcar una nueva era en la historia del club, una vez que Robert Lewandowski haya optado pordejar el club para que llegue un nuevo delantero de época en can Barça.