Pep Guardiola es la apuesta para entrenar a Lamine Yamal y Pedri a partir de 2027

El Manchester City no está pasando por una época especialmente buena. El conjunto citizen no es capaz de sacar a relucir su mejor juego y se está notando en un inicio de campaña que, si bien no está siendo tan malo como lo fue toda la campaña anterior, sí que hay que decir que está muy lejos del nivel al que los sky blues acostumbraron a sus aficionados durante la gran mayoría de la etapa de Pep Guardiola al frente del equipo. Es por todo esto que el catalán ha decidido que lo mejor es poner punto y final a su etapa como entrenador del City, para buscar nuevas motivaciones.

En este mismo sentido, a pesar de que la intención actual de Guardiola es la de tomarse un año de descanso, la realidad es que son pocos los que piensan como él. Y es que, en la Federación Española consideran que el de Santpedor podría ser el fichaje perfecto para relevar a Luis de la Fuente después del Mundial de 2026. Y es que en La Roja son muy conscientes de que la etapa del actual seleccionador nacional debería acabar, por el bien de todos, cuando acabe el Mundial de Estados Unidos y México.

Lamine y Pedri, en manos de Guardiola

La realidad es que imaginar un equipo con estrellas del calibre de Lamine Yamal y Pedri González, con Pep Guardiola como entrenador, es un sueño que, de cumplirse, podría llevar a España a un nivel de calidad en su juego de ensueño. El técnico catalán brilla por sacar lo mejor de jugadores como ellos: pequeños, con calidad y con capacidad para atacar y entender muy bien el juego.

Además, Rodri puede ser el gran aval de un Guardiola que se lleva excepcionalmente bien con el madrileño, al que ha convertido en Balón de Oro y en el mejor centrocampista del mundo cuando está sano y sin problemas en la rodilla.

Así pues, en la Federación Española ya se han fijado en Pep Guardiola para que sea su seleccionador a partir del año siguiente al del Mundial de 2026, cuando se espera que Luis de la Fuente acabe dejando el cargo tras haber cumplido un ciclo mundialista completo. Algo que, de repetirse, no suele salir del todo bien nunca.