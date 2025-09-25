Pep Guardiola ha asumido que dejará el club para fichar por el Real Madrid en 2026

El Manchester City y Pep Guardiola ya han comenzado a preparar un futuro sin Rodri Hernández. El mediocentro español, pieza clave en los éxitos recientes del club inglés, tiene decidido dar un paso adelante en su carrera y aceptar el reto del Real Madrid, que lo considera una prioridad absoluta para la próxima temporada. Desde la directiva de los citizens asumen que su salida es prácticamente inevitable y que el jugador ya ha transmitido su deseo de cambiar de aires.

El Real Madrid pagará lo que haga falta por Rodri

En el Santiago Bernabéu lo tienen muy claro: el centro del campo necesita un mediocentro dominante para dar continuidad al ciclo ganador y la opción número uno es Rodri. El club blanco está dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros para hacerse con sus servicios, una cifra que no asusta ni a Florentino Pérez ni a Xabi Alonso, convencidos de que es el hombre que marcará diferencias en los próximos años.

En el City, por su parte, no se opondrán a la operación siempre que el jugador insista en salir y llegue una oferta de esa magnitud. La política del club es clara: nadie está por encima del proyecto y, si Rodri quiere marcharse, se le abrirán las puertas en agradecimiento a todo lo que ha dado al equipo.

Rodri, la pieza que falta en el puzzle blanco

El Real Madrid ve en Rodri al heredero perfecto de una posición que lleva años buscando dueño tras la etapa de Casemiro. Su capacidad para dominar los partidos, su temple con balón y su liderazgo en los momentos más exigentes lo convierten en el perfil ideal para completar un mediocampo que ya cuenta con Bellingham, Valverde, Tchouaméni y Camavinga.

Y es que, según Xabi Alonso, el único punto débil de la plantilla es precisamente esa figura de mediocentro indiscutible. Por ello, el Madrid ha establecido un plan claro: fichar a Rodri o a Vitinha, pero no quedarse sin ninguno de los dos. La preferencia es el español, campeón de todo con el City y ganador del Balón de Oro 2024, pero si se complica, el portugués sería la alternativa.

Así pues, el futuro de Rodri apunta a teñirse de blanco y el City ya empieza a asumir que en verano perderá a su gran timón.