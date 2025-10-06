Pep Guardiola ha tenido un encontronazo con Haaland y su fichaje por el Barça: "no será tan estúpido"

Pep Guardiola ha vuelto a encender la polémica con unas declaraciones explosivas sobre el supuesto interés del FC Barcelona en Erling Haaland. En una rueda de prensa, el técnico del Manchester City fue tajante al ser preguntado por el futuro del delantero noruego: “Haaland no es tan estúpido como para considerar un fichaje por el Barça”. Una frase que ha resonado con fuerza tanto en Inglaterra como en Catalunya, donde el nombre del ariete sigue apareciendo en las quinielas del club azulgrana.

Una respuesta cargada de ironía y presión

El entrenador catalán, fiel a su estilo directo, no solo buscó zanjar los rumores, sino también enviar un mensaje muy claro al entorno del jugador. Guardiola sabe que el Barça sueña con el regreso de una estrella mundial que devuelva la ilusión al Camp Nou, pero también es consciente de la situación económica crítica que vive la entidad presidida por Joan Laporta. Por eso, sus palabras suenan más a burla que a preocupación.

La realidad es que Haaland firmó recientemente un acuerdo histórico con el City, extendiendo su contrato por diez años y garantizando un salario estratosférico. Sin embargo, quienes conocen al delantero aseguran que ni él ni su entorno son de compromisos eternos. Tanto su padre como su agente siempre han dejado una puerta abierta para el futuro, sabiendo que su valor de mercado y su ambición competitiva le permiten elegir destino.

Guardiola teme un movimiento sorpresa

Y es que Guardiola no da puntada sin hilo. Su ataque al Barça tiene un objetivo claro: presionar a Haaland para que no escuche cantos de sirena ni piense en cambiar de aires. El técnico teme que, si el City deja de ser un equipo ganador, el noruego busque un nuevo reto. Haaland quiere competir por todo, y no se conformará con menos.

Así pues, las palabras de Guardiola no solo son una defensa de su proyecto, sino también un golpe directo al Barça y a su sueño imposible. Una guerra de mensajes que deja claro que, aunque hoy Haaland esté en Manchester, su futuro sigue siendo el gran deseo del barcelonismo.