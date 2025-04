Pep Guardiola le pone de patitas en la calle y se ofrece a Simeone para acabar en el Atlético de Madrid

Pep Guardiola ya ha comenzado a dar forma a la plantilla del Manchester City de cara a la siguiente temporada, y lo primero es encontrar salida a los jugadores que han sido señalados, y que no han estado a la altura de las exigencias. Kevin de Bruyne ha sido el primero en comunicar que no seguirá, y se irá cuando finalice su contrato, pero también se ha anunciado que Kyle Walker no regresara tras su cesión, y por lo tanto, permanecerá en el Milan.

Asimismo, otros candidatos a decir adiós definitivamente son İlkay Gündoğan, Nathan Aké, Bernardo Silva y Jack Grealish, aunque el protagonista de hoy es Matheus Nunes, quien está sentenciado. Parece curioso recordar que fue el responsable de que Cole Palmer decidiera hacer las maletas para comprometerse con el Chelsea, pues tomó la decisión cuando se anunció la llegada del centrocampista del Wolverhampton Wanderers en ese entonces.

Y mientras el británico se ha consagrado como uno de los mejores del planeta, el portugués ha fracasado de forma estrepitosa en el Etihad Stadium. No solo no ha podido asentarse en la titularidad, sino que ha acabado quedando defenestrado, jugando en caso de extrema necesidad, y habitualmente, en posiciones distintas a las que estaba acostumbrado. Y no ha rendido en ninguna, lo que ha provocado que tenga las puertas abiertas de par en par.

Guardiola ya se ha cansado de él, y ha llegado a criticarle en público, lo que ha provocado que la relación entre ambos sea inexistente. Nadie tiene dudas de que no seguirá en la escuadra ‘citizen’, y no ha tardado en iniciar los contactos con otros equipos en los que pueda tener cabida. Y una de las primeras llamadas que ha realizado ha sido al Atlético de Madrid, donde también se espera que Diego Pablo Simeone lidere una importante reconstrucción.

Nunes ha trasladado a ‘El Cholo’ que busca dejar el City lo antes posible, y aportaría polivalencia y experiencia en el Metropolitano. Además, podrían permitir que cambiara de aires por una cantidad razonable, que rondaría los 30 millones de euros.

¿Se atreverá Enrique Cerezo a realizar esta inversión?