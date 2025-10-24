Pep Guardiola llama al Santiago Bernabéu, pero ni le cogen el teléfono: a Rodrygo sí, pero a él no

Pep Guardiola tenía un objetivo muy claro: fichar a Arda Güler. El entrenador del Manchester City lleva meses siguiendo de cerca al joven talento turco, convencido de que su técnica, visión y desequilibrio serían ideales para su estilo de juego. En los planes de Guardiola, Güler es el Bernardo Silva del futuro, un mediapunta capaz de marcar diferencias y decidir partidos desde la creatividad y la inteligencia.

Sin embargo, cuando el técnico catalán intentó mover ficha, se encontró con una respuesta contundente desde el Santiago Bernabéu: silencio absoluto. Ni Florentino Pérez ni Xabi Alonso quisieron escuchar la propuesta del City. El Real Madrid tiene muy claro que Güler no se toca, y que es una pieza esencial para el futuro del club. Ni 150 ni 200 millones harían cambiar de idea a la cúpula blanca, que lo considera uno de los pilares sobre los que construir el próximo proyecto.

Arda Güler es intocable para el Real Madrid

Xabi Alonso ha sido tajante: Arda es intocable. El técnico vasco está convencido de que el turco está llamado a dominar el fútbol europeo en los próximos años y no quiere que nada frene su crecimiento. En el vestuario, Güler ya es visto como una estrella en ascenso, y el propio jugador ha transmitido que no tiene intención alguna de abandonar el Real Madrid, donde se siente valorado y arropado. De hecho, en Chamartín consideran que es imposible que salga.

En cambio, la situación con Rodrygo Goes es muy distinta. El brasileño sigue siendo importante, pero su rol ha perdido peso en los últimos meses, y en el club no verían con malos ojos escuchar ofertas por él si el City insiste. De hecho, Guardiola también valora su llegada, aunque no con la prioridad que le daba a un Güler que ya sabe que, al menos por ahora, no va a ser posible que llegua al Etihad.

Así pues, mientras el técnico catalán sigue soñando con vestir de celeste al prodigio turco, en el Bernabéu no hay debate: Arda Güler es patrimonio del futuro del Real Madrid, y ni Guardiola ni nadie logrará sacarlo de ahí.