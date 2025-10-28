Pep Guardiola sabe que si se va Vinicius, Haaland fichara por el Real Madrid

En Manchester hay auténtico pánico. Pep Guardiola sabe que si el Real Madrid pierde a Vinicius Júnior, Florentino Pérez moverá cielo y tierra para dar un golpe de efecto mundial… y ese golpe tiene nombre y apellido: Erling Haaland. En el City son conscientes de ello y temen que el noruego acabe vistiendo de blanco si la ruptura entre Xabi Alonso y Vinicius se consuma definitivamente.

Florentino prepara su jugada maestra

En los despachos de Chamartín, el escenario ya está contemplado. Si Vinicius decidiera marcharse por las tensiones internas o por la llegada de Xabi Alonso, Florentino Pérez reaccionaría de inmediato buscando una nueva estrella para su delantera. Y el elegido no puede ser otro que Haaland, el delantero más deseado del planeta, una máquina de hacer goles y un perfil que encajaría a la perfección con el proyecto blanco.

De este modo, el presidente del Madrid vería la operación como la oportunidad perfecta para volver a deslumbrar al mundo del fútbol, algo que siempre ha sabido hacer. La idea de juntar a Mbappé con Haaland en el mismo ataque sería una de las mayores revoluciones de los últimos años y situaría al club en otra dimensión competitiva y pondría al Real Madrid en posición de ganar por todo y ser el mejor equipo del mundo con mucha superioridad.

Guardiola, inquieto por el futuro del noruego

En el Manchester City, Pep Guardiola observa la situación con preocupación. Sabe que Haaland es feliz, pero también que el Real Madrid tiene un poder de atracción difícil de igualar. En el club inglés temen que, si Florentino da el paso y lanza una oferta irrechazable, el delantero noruego podría sentirse tentado a volver a España para vestir la camiseta blanca.

La realidad es que el ambiente en el City es de incertidumbre. Guardiola, que ya ha perdido a figuras clave en el pasado, sabe que esta vez el riesgo es real. Así pues, el técnico catalán teme lo inevitable: si Vinicius se marcha del Real Madrid, Florentino Pérez moverá ficha… y Erling Haaland podría convertirse en el nuevo galáctico del Santiago Bernabéu.