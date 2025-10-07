Pep Guardiola sospecha que Rodri ya ha cerrado un acuerdo con el Real Madrid por 150 millones

El Real Madrid sigue preparando su gran golpe de mercado y, esta vez, el objetivo no es otro que Rodri Hernández, el mediocentro español del Manchester City. El club blanco lleva tiempo buscando a un futbolista de su perfil: fiable, tácticamente perfecto y con una lectura de juego que encaja a la perfección en el sistema que planea Xabi Alonso para la próxima temporada. Desde Inglaterra aseguran que Pep Guardiola empieza a sospechar que su jugador podría haber llegado ya a un acuerdo con el conjunto madridista por una cifra cercana a los 150 millones de euros.

Rodri, el mediocentro perfecto para el nuevo proyecto del Real Madrid

En el Real Madrid tienen claro que el futuro pasa por reforzar el eje del centro del campo. La llegada de Rodri sería un movimiento estratégico para acompañar a Tchouaméni y asegurar el equilibrio de un equipo repleto de talento ofensivo. Su experiencia en la Premier League, su liderazgo y su capacidad para dominar los partidos desde la base del juego lo convierten en el fichaje ideal para los de Xabi Alonso, que necesitan a un pivote como el comer.

Por su parte, Rodri empieza a ver con buenos ojos la posibilidad de volver a España. En el Manchester City, siente que el proyecto empieza a desgastarse y que el ciclo de Guardiola podría estar llegando a su fin. En cambio, en el Real Madrid ve una oportunidad única para ganar todos los títulos posibles, rodeado de jóvenes estrellas y en un club que aspira cada año a conquistar Europa.

Y es que, aunque el City no tiene intención de dejarlo salir fácilmente, la voluntad del jugador puede ser decisiva. Pep Guardiola sospecha que algo se está moviendo entre bastidores y teme que su mediocentro ya haya tomado una decisión. El técnico catalán lo considera una pieza irremplazable, pero sabe que si Rodri quiere irse, será difícil retenerlo.

Así pues, el Real Madrid podría estar a punto de cerrar una de las operaciones más impactantes del año. Rodri Hernández, el motor del City y campeón de Europa, sueña con vestirse de blanco y liderar la medular del Bernabéu.