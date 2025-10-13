Pep Guardiola ya sabe el nuevo equipo de Erling Haaland: El Barça no estará contento.

El futuro de Erling Haaland en el Manchester City sigue siendo una incógnita, pero el delantero noruego ya ha tomado una decisión crucial sobre dónde quiere jugar si decide abandonar la disciplina de Pep Guardiola. El Barça no estará nada contento con la elección, pues Haaland tiene claro que el Real Madrid será su próximo equipo, asumiendo que el conjunto culé no podrá pagar ni el traspaso ni su elevadísimo sueldo.

Aunque el noruego tiene muchos años de contrato con el City y quedarse es una opción viable, el delantero ya ha comenzado a buscar alternativas para su futuro si las cosas en Mánchester no mejoran. La decisión ha sido comunicada a su entorno más cercano: si pide salir de la Premier League, el destino es el Real Madrid. Este movimiento estratégico sentencia cualquier esperanza que pudiera tener el FC Barcelona de fichar a la estrella, dejando a Laporta sin opciones.

El plan de Florentino Pérez: Vinicius por Haaland

La elección de Haaland encaja perfectamente con el Plan B que maneja Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu. Los blancos quieren ir a por el noruego si la renovación de Vinicius Júnior no va por el camino esperado. Si el brasileño sale del club, Mbappé pasaría definitivamente a la banda izquierda, su posición más cómoda, y Haaland se instalaría como el nuevo delantero centro del equipo, creando así una dupla que permitiría a Mbappé jugar por su posición favorita y a Haaland llenarse de balones de calidad para marcar una infinidad de goles.

Esta opción gusta, y mucho, en el Bernabéu. La dupla Mbappé-Haaland es vista como la fórmula del éxito para dominar la Champions League durante la próxima década. La directiva prefiere esperar a la situación de Vinicius, pero tener el "sí" del noruego en caso de emergencia les da una posición de fuerza inigualable en el mercado. Guardiola ya conoce los movimientos y las intenciones de su estrella, y el Barça parece cada vez más descartado de la puja.

Así pues, Erling Haaland ha comunicado que el Real Madrid será su próximo club si decide dejar el Manchester City, una noticia que Pep Guardiola ya conoce y que descarta por completo al FC Barcelona.