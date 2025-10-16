Por 11 millones dejará el Barça y el acuerdo está firmado: error histórico de Laporta

El FC Barcelona se enfrenta al fantasma de un error histórico que podría costarle una fortuna y a un talento generacional. Ansu Fati, el canterano que fue sacrificado por la directiva, ha recuperado su mejor forma en el AS Monaco y su valor de mercado se dispara exponencialmente. Sin embargo, el acuerdo está cerrado y el Barça lo perderá por una cifra irrisoria: apenas 11 millones de euros.

El director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, ha decidido diferir la activación de esa opción de compra del préstamo, una cifra que muchos en el Camp Nou consideran una broma pesada. Scuro ha destacado que, si bien el delantero español ha tenido un excelente rendimiento desde su llegada a la Ligue 1, necesita garantizarle las condiciones adecuadas para que se desarrolle como un jugador importante y consistente antes de tomar la decisión final. En realidad, el Mónaco sabe que el tiempo juega a su favor y que los 11 millones serán un regalo.

Laporta dio salida a Ansu Fati y ahora se lamenta

El gran responsable de este desastre financiero y deportivo es Joan Laporta. El presidente blaugrana le dio salida a Ansu Fati "como pudo", aligerando la masa salarial y eludiendo la responsabilidad por la falta de minutos del jugador. Ahora, el club puede perder a uno de los mejores jugadores formados en su cantera por un precio ridículo. El canterano tiene potencial de sobra para ser un crack mundial, y su creciente valor de mercado lo confirma.

El Barça está atado de manos. La opción de compra está pactada, y el Mónaco la ejecutará a su conveniencia. El regreso de Ansu Fati a un nivel estelar con la selección podría disparar su precio en el futuro hasta los 80 o 90 millones, dejando los 11 millones del acuerdo como el gran error histórico de la gestión de un Joan Laporta que ya se hace cruces de esa decisión. El Barça está a punto de perder no solo dinero, sino también a una pieza que podría haber sido clave en el proyecto de Hansi Flick.

Así pues, el FC Barcelona está atado a un error histórico que permitirá al Mónaco fichar a Ansu Fati por solo 11 millones de euros, a pesar de la espectacular recuperación del canterano que amenaza con convertirse en un crack mundial.