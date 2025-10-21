Por su culpa ni Morata ni Ansu Fati van al Mundial: es un fijo para De la Fuente y el Chelsea pone 100 kilos

Samu Omorodion se ha convertido en la gran sensación de futuro para la Selección Española, y su irrupción está a punto de dejar fuera del Mundial 2026 a dos estrellas consagradas como Álvaro Morata y Ansu Fati. Aunque el joven delantero aún no ha tenido todos los minutos que le gustaría en su club, Luis de la Fuente está completamente enamorado de su potencial físico y su olfato goleador.

El seleccionador español ya lo considera un fijo y lo va a llevar casi seguro a la cita de Norteamérica de 2026. La proyección de Omorodion es tan brutal que De la Fuente ha priorizado darle la experiencia de un Mundial antes que a otros delanteros más establecidos, asumiendo que el joven será el gran referente ofensivo de La Roja en el futuro. Por su culpa, y por el cupo limitado de atacantes, la presencia de Ansu Fati y Morata se complica enormemente.

Chelsea lo tiene claro: 100 millones por el delantero del futuro

El espectacular potencial de Samu Omorodion no ha pasado desapercibido en la Premier League. El Chelsea FC sigue buscando un gran delantero centro para el futuro y el español es uno de sus favoritos en la lista. El club de Stamford Bridge está dispuesto a tirar la casa por la ventana para asegurarse a la próxima gran estrella del fútbol español.

La directiva blue conoce la urgencia que existe en la posición de '9' y quiere evitar una puja al alza. Por ello, el Oporto, club que tiene sus derechos, ya ha puesto un precio de salida de 100 millones de euros (o 'kilos'). El club portugués, que sabe cómo se las gastan los blues en el mercado, no tiene intención de negociar a la baja. El Chelsea está listo para poner el dinero, convencido de que Omorodion vale la inversión y de que será el goleador dominante de la liga inglesa.

La encrucijada del Oporto y el futuro de La Roja

La cifra de 100 millones es una clara señal de que el Oporto tiene claro el valor de su jugador y que solo una oferta irrechazable facilitará su salida. La posible marcha de Omorodion a Inglaterra consolidaría su estatus y su posición de privilegio en los planes de Luis de la Fuente. La Selección Española celebra la aparición de un delantero con un techo de potencial tan alto, aunque su éxito signifique la despedida mundialista para otros delanteros españoles de renombre.

Así pues, Samu Omorodion se ha convertido en un fijo para Luis de la Fuente en el camino al Mundial, y el Chelsea está dispuesto a pagar 100 millones de euros por su fichaje, dejando a Morata y Ansu Fati al borde de la exclusión mundialista.