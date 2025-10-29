Raphinha teme quedarse sin Mundial por decisión de Ancelotti

El ambiente en el Clásico dejó heridas que van más allá del terreno de juego. Raphinha, extremo del FC Barcelona, vive días de auténtica preocupación tras su fuerte encontronazo con Vinicius Júnior y con el propio Carlo Ancelotti. El brasileño teme que aquel gesto de furia pueda costarle el sueño de cualquier futbolista: estar en el próximo Mundial con la selección de Brasil.

Choque con Vinícius y la pérdida del favor de Ancelotti

Durante el Clásico, la tensión fue evidente. Raphinha no solo se encaró con Vinicius, sino que también discutió airadamente con Ancelotti al borde del campo. El técnico italiano, que pronto tomará las riendas de la Canarinha, no olvidó aquel gesto. Fuentes cercanas al vestuario del Madrid aseguran que Vinicius se sintió humillado por su compatriota y que no dudó en hablar del incidente con su futuro seleccionador.

Y es que Raphinha y Vinicius nunca fueron realmente amigos, pero el Clásico terminó de romper cualquier lazo. La relación entre ambos se ha enfriado por completo y, según se comenta en Brasil, el extremo azulgrana teme que el madridista use su influencia para dejarlo fuera de la lista mundialista.

El miedo de Raphinha a quedarse fuera de la selección

De este modo, Raphinha atraviesa un momento complicado. En el Barça no termina de consolidarse como titular indiscutible y ahora, además, teme que sus opciones con la Canarinha se esfumen por motivos extradeportivos. En el seno del club catalán hay preocupación: se sabe que el jugador atraviesa un bajón anímico y que la idea de quedarse sin Mundial lo tiene completamente obsesionado.

La realidad es que Ancelotti tiene la última palabra. El técnico ya ha demostrado que prioriza la disciplina y el equilibrio del grupo, y un jugador conflictivo podría no tener cabida en su proyecto.

Así pues, Raphinha sabe que su futuro internacional pende de un hilo. Lo que ocurrió en el Clásico puede tener consecuencias mucho más graves de lo que imaginaba. Y todo, por una discusión que podría costarle el Mundial y su sitio en la historia del fútbol brasileño.