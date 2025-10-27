Robert Lewandowski lo tenía cerrado, pero el dueño del club ha vetado su fichaje

El futuro de Robert Lewandowski parecía encaminado hacia Inglaterra, pero todo se ha derrumbado en cuestión de días. Según revela el Mirror, el delantero polaco tenía prácticamente cerrado su fichaje por el Manchester United para el próximo verano, una vez finalizara su contrato con el FC Barcelona. Sin embargo, el acuerdo se ha venido abajo después de que Sir Jim Ratcliffe, nuevo propietario del club inglés, vetara la operación de forma tajante.

Ratcliffe frena el fichaje de Lewandowski

El entrenador del United, Rúben Amorim, veía con buenos ojos la llegada del goleador azulgrana. Consideraba que su experiencia, liderazgo y olfato goleador podrían aportar un salto de calidad a un equipo necesitado de referentes ofensivos. De hecho, el técnico luso había aprobado el fichaje y las negociaciones con el entorno de Lewandowski estaban avanzadas y el polaco ya se veía de rojo en la 26/27.

Pero todo cambió cuando intervino Ratcliffe, quien dejó claro que su proyecto no contempla fichar jugadores en la recta final de su carrera. El empresario británico no quiere repetir errores del pasado, cuando el United invirtió fortunas en estrellas veteranas como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Raphaël Varane o Bastian Schweinsteiger, operaciones que, pese al impacto mediático, no dieron los resultados esperados en el terreno de juego.

El Barça, sin planes de renovarle

La decisión del United deja a Lewandowski en una posición complicada. El delantero está en el último año de su contrato con el FC Barcelona, y hasta el momento no se han producido conversaciones para una posible renovación. Todo indica que el club catalán no planea retenerlo más allá de la temporada 2025-26, y la negativa del United podría cerrar una de sus principales vías de salida.

Así pues, el futuro de Robert Lewandowski vuelve a quedar en el aire. Lo que parecía un traspaso cerrado ha sido frenado en seco por el nuevo propietario del Manchester United, que ha impuesto su criterio sobre el entrenador. El polaco, decepcionado, ve cómo la puerta de Old Trafford se cierra justo cuando buscaba su última gran aventura en el fútbol europeo.