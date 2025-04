Se destapa la traición más dolorosa para el Barça tras conocerse que ha negociado con Pep Guardiola

El Manchester City ya se ha puesto manos a la obra con la intención de perfilar las nuevas incorporaciones que desean traer durante el verano, y una de las primeras áreas donde esperan añadir un nuevo fichaje es en la media punta. Kevin de Bruyne ha confirmado de manera oficial lo que ya era un secreto a voces, y es que dirá adiós cuando finalice la temporada actual, momento en el que su contrato vence, para poner rumbo a un destino exótico.

No se ha revelado aún cuál será su próxima aventura, pero todo hace indicar que vivirá una jubilación dorada, lo que supone un problema para Pep Guardiola. No solo perderá al capitán del equipo, sino que tendrá que despedirse de un crack que ha sido indispensable en sus alineaciones desde que llegó, en 2015, y uno de los mejores futbolistas de este siglo, dejando un hueco difícil de cubrir. Pero tiene en mente a varios candidatos, y uno de ellos es Dani Olmo.

Ya en su día, cuando todavía militaba en el Dinamo de Zagreb, se deshizo públicamente en elogios hacia el crack de Terrassa, e intentó llevarlo al Etihad Stadium en un par de ocasiones. La última de ellas, cuando ya era una estrella mundial consagrada en la Bundesliga, y defendía los colores del Leipzig, pero no tuvo el éxito deseado. Ahora, en cambio, espera poder convencerlo a base de talonario, y lograr que abandone el Barça tras apenas un año.

Su adaptación a los esquemas de Hans-Dieter Flick fue rápida y sencilla, y no tardó en demostrar que es un fuera de serie, ganándose un puesto en el once inicial. A pesar de que las lesiones no le han ayudado y se ha perdido muchos encuentros, siempre que ha estado disponible ha rendido a un nivel espléndido, ganándose todo tipo de elogios, y dando la razón a Joan Laporta y a Deco, que decidieron apostar por él. Pero el City pone en riesgo su continuidad.

Y en Inglaterra han desvelado que Guardiola ya ha hablado personalmente con Olmo y con su padre para seducirlo con el proyecto que tiene en mente, algo que no gustará en el Spotify Camp Nou…