Si Luis de la Fuente no se lo lleva al Mundial, dejará España por otra selección

La Selección Española se enfrenta a la inminente pérdida de uno de los talentos más prometedores de su defensa. Cristhian Mosquera, la estrella del Arsenal, está en el punto de mira de Colombia, país natal de sus padres, que está dispuesto a arrebatárselo a Luis de la Fuente de forma inmediata. El joven central, que posee pasaporte colombiano, ha representado a España en todas las categorías inferiores (Sub-15, Sub-16, Sub-18, Sub-19 y Sub-21), pero aún no ha logrado debutar con el equipo absoluto.

Mosquera está desesperado por jugar el Mundial en Norteamérica el próximo año y ve cómo sus opciones de ir con España se reducen. Actualmente, el defensor se encuentra por detrás de nombres como Dean Huijsen, Robin Le Normand y el blaugrana Pau Cubarsí en el esquema de La Roja. Esta falta de confianza por parte de De la Fuente es la grieta que Colombia quiere aprovechar.

El ultimátum de la Selección Colombiana y el silencio de España

Según informa el Diario AS, Colombia está intensificando sus esfuerzos para convencer al defensor gunner de que cambie de lealtad internacional. El equipo sudamericano lo convocaría de forma inmediata para asegurarlo, cumpliendo así el deseo de Mosquera de estar presente en la próxima cita mundialista. El central del Arsenal es consciente de que podría llegar a la Selección Española y ganar títulos importantes que con Colombia serían casi imposibles, pero la paciencia se está agotando.

Ahora, Luis de la Fuente debe darle garantías a Mosquera de que forma parte de sus planes inmediatos, algo que el jugador no tiene en este momento. Si el seleccionador español no actúa rápido y no le asegura un puesto en las próximas convocatorias, la decisión de Mosquera podría ser irreversible. De la Fuente se arriesga a perder a un central dominante de la Premier League por no tomar la decisión a tiempo. El tiempo juega en contra de España y a favor de Colombia, que ha puesto una fecha límite a la espera del central.

Así pues, Luis de la Fuente está en peligro de perder a Cristhian Mosquera, ya que Colombia lo presiona con una convocatoria inmediata ante la falta de garantías del seleccionador español para el próximo Mundial.