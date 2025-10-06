Si Rodrygo no acepta su nuevo rol, el Real Madrid ya negocia con una estrella del Bayern de Múnich

El futuro de Rodrygo Goes vuelve a estar en el aire. En el Real Madrid no todos están convencidos de que el brasileño acepte con naturalidad su nuevo rol dentro del equipo, más centrado en el trabajo táctico y menos en el protagonismo ofensivo que tanto desea. Si el jugador no asume su papel, Florentino Pérez y Xabi Alonso ya tienen sobre la mesa un plan alternativo: Michael Olise, la nueva joya del Bayern de Múnich.

Según el periodista Christian Falk, de Sport BILD, en Alemania ya dan por hecho que el Real Madrid está seriamente interesado en el extremo francés, y por eso el Bayern ha iniciado conversaciones urgentes para blindarlo con un nuevo contrato hasta 2031. La entidad bávara teme que el jugador pueda dejarse seducir por el proyecto blanco, que le ofrecería un rol estelar en el ataque madridista.

Michael Olise, el deseado por Florentino Pérez

El francés, que ha brillado en el Bayern desde su llegada, se ha convertido en una de las sensaciones del fútbol europeo. Su técnica, velocidad y capacidad para desequilibrar desde la banda derecha encajan perfectamente en lo que Xabi Alonso busca para su nuevo Madrid. En la directiva blanca lo ven como el sustituto ideal de Rodrygo si el brasileño decide forzar su salida o no se adapta al sistema.

El Bayern de Múnich, consciente del interés merengue, está dispuesto a subirle considerablemente el sueldo y ofrecerle un papel de líder en el equipo para convencerlo de quedarse. Sin embargo, el jugador no oculta su admiración por el Real Madrid, lo que alimenta aún más los rumores de un futuro cambio de aires.

Xabi Alonso, preparado para el cambio

En el Santiago Bernabéu lo tienen claro: si Rodrygo no acepta su nuevo rol, Olise será el gran objetivo. Xabi Alonso ha dado su aprobación, convencido de que el francés puede aportar desequilibrio, juventud y gol.

Así pues, el Real Madrid vuelve a mirar a Alemania en busca de talento. Y si Rodrygo no se adapta o no acepta jugar en banda derecha como titular, Michael Olise podría convertirse en la próxima gran estrella blanca para acompañar a Vinicius y a Mbappé.