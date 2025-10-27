Su agente llama a Deco para confirmarle que si Flick no le da más minutos se va

El FC Barcelona se enfrenta a un nuevo conflicto con una de sus promesas de La Masia. El agente de Pedro 'Dro' Fernández, la sensación de 17 años, ha contactado a Deco para confirmarle un ultimátum: si Hansi Flick no le garantiza más minutos en el primer equipo, el jugador se irá del club. La paciencia de su entorno se ha agotado ante la falta de oportunidades.

El joven talento, conocido como 'Dro', está siendo objeto de una intensa vigilancia en toda Europa. El jugador y su agente consideran que su progresión se está estancando al no tener el rodaje suficiente con los mayores, y no están dispuestos a ver cómo su valor de mercado se estanca en el banquillo. La amenaza de salida se hace real a las puertas del mercado de invierno.

La situación ha activado a los grandes clubes de la Premier League, siendo el West Ham United el más interesado en el delantero. Los Hammers están preparando una fuerte apuesta antes de que se abra el mercado de enero, y han compilado un detallado informe de scouting sobre la joven estrella.

El club inglés busca reconstruir el equipo bajo la dirección de Nuno Espírito Santo en medio de una turbulenta campaña de Premier League, y ve en 'Dro' Fernández una pieza fundamental. El objetivo del West Ham es moverse rápidamente antes de que su valor se dispare, ofreciéndole al jugador los minutos y el protagonismo que Flick no le está dando.

Deco y el dilema de retener el talento o asumir la venta

La llamada del agente a Deco obliga al director deportivo a tomar cartas en el asunto. 'Dro' Fernández es visto como una de las grandes joyas del futuro del Barça, y su salida sería un fracaso para La Masia. Deco debe ahora presionar a Hansi Flick para que reconsidere su plan de rotaciones o asumir la posible venta del joven, que se antoja inminente si el entrenador mantiene su postura. El Barça corre el riesgo de perder a un talento generacional por no ofrecerle minutos.

Así pues, el agente de Pedro 'Dro' Fernández ha contactado a Deco para amenazar con su salida si Hansi Flick no le da más minutos, mientras el West Ham United prepara una ofensiva en enero por el joven talento blaugrana.