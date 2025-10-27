Su fichaje ha pasado a ser una prioridad para Deco, tras el Clásico, ya negocian con él

El FC Barcelona ha tomado una decisión firme tras la dolorosa derrota en el Clásico: reforzar la defensa se ha convertido en una prioridad absoluta. El nombre elegido por la dirección deportiva es Marc Guéhi, central inglés que actualmente milita en la Premier League y cuyo perfil encaja perfectamente en lo que pide Hansi Flick.

Guéhi, el líder que falta en la zaga azulgrana

El análisis del Clásico ha sido demoledor. Ni Eric García ni Pau Cubarsí transmiten seguridad, y el equipo carece de un verdadero líder en la línea defensiva. Flick lo tiene claro: necesita un central con jerarquía, carácter y experiencia en duelos de alto nivel. Por eso, en cuanto Deco le propuso el nombre de Marc Guéhi, el técnico alemán dio su visto bueno de inmediato.

El inglés, que termina contrato el próximo verano, es visto como una oportunidad estratégica. Su fichaje podría cerrarse en el mercado de invierno si las condiciones lo permiten, aunque en el club no descartan esperar a final de temporada para incorporarlo a coste cero. Lo que sí es seguro es que su llegada es una prioridad para la dirección deportiva.

Un líder para acompañar a Cubarsí

En el Barça consideran que Guéhi no solo reforzaría la defensa, sino que serviría de apoyo para Cubarsí, un futbolista con talento pero que aún no ha desarrollado el liderazgo que se espera de él. El inglés aportaría solidez, voz de mando y una presencia física que el equipo echa en falta desde hace tiempo.

La derrota en el Clásico ha precipitado los movimientos. La falta de contundencia en defensa dejó en evidencia las carencias estructurales del equipo, y Deco ha actuado con rapidez. Las negociaciones ya están en marcha y el jugador ve con buenos ojos la posibilidad de vestir de azulgrana.

Así pues, Marc Guéhi está cada vez más cerca del FC Barcelona. La operación se ha convertido en una cuestión de urgencia deportiva, y en el club confían en cerrar su incorporación cuanto antes. Si todo avanza según lo previsto, el nuevo líder de la defensa azulgrana podría llegar muy pronto.