Tchouaméni ya le había encontrado casa en Madrid, pero ahora se irá al Liverpool

El Real Madrid ha sufrido un golpe inesperado en sus planes de refuerzo defensivo. El fichaje de Dayot Upamecano por el club blanco se daba por hecho, no solo en los despachos del Santiago Bernabéu, sino también dentro del vestuario de la Selección Francesa. De hecho, la operación estaba tan avanzada que su compatriota Aurélien Tchouaméni ya le había buscado una casa en Madrid para que el central pudiera llegar y tener toda su vida instalada. Sin embargo, el francés ha dado un giro de 180 grados a su decisión.

Upamecano ha decidido decir "no" al Real Madrid para ser el nuevo jugador del Liverpool FC. Esta sorprendente elección deja pasar su idea original de fichar por los blancos para marcharse a la Premier League, un destino que en las últimas semanas ha ganado enteros en sus preferencias. El cambio de planes es una gran decepción para Florentino Pérez y Xabi Alonso, que veían en Upamecano al central perfecto para apuntalar su defensa y formar una dupla dominante.

El Liverpool se adelanta por la preocupación de Konaté

El repentino interés del Liverpool no es casual. El club de Anfield se ha movido rápido ante la creciente preocupación por el futuro de Ibrahima Konaté, otro central francés que, precisamente, ha estado coqueteando con el Real Madrid y con otros grandes de Europa. El Liverpool necesitaba asegurar un central de élite y ha puesto toda la carne en el asador para convencer a Upamecano.

La oferta de los Reds ha sido irresistible. Le han garantizado a Upamecano un rol protagonista y un sueldo que el Real Madrid no estaba dispuesto a igualar en el actual escalafón salarial. Además, la promesa de liderar la defensa en la Premier League resultó ser un atractivo deportivo superior a la oferta madridista. El Liverpool ya ha cerrado prácticamente el acuerdo, obligando a Tchouaméni a cancelar la búsqueda de la vivienda para su amigo. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la capital española, donde ya se lamentan por la oportunidad perdida.

Así pues, Dayot Upamecano ha dejado de lado su idea de fichar por el Real Madrid para convertirse en nuevo jugador del Liverpool, frustrando los planes de Tchouaméni y de la directiva merengue con un portazo de última hora.