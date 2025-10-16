Tchouaméni ya se ha ofrecido para buscarle casa y el Liverpool lo da por perdido.

El Real Madrid está a punto de cerrar uno de los movimientos más importantes de su defensa en el próximo mercado. Ibrahima Konaté, el central francés del Liverpool, tiene un acuerdo prácticamente hecho con el club blanco, y en Inglaterra la prensa ya da la operación por cerrada. El defensor quiere salir de Anfield, y en el Liverpool lo saben muy bien, por lo que han comenzado a resignarse ante la pérdida de uno de sus pilares defensivos.

El francés desea dar el salto al Santiago Bernabéu, y el Liverpool ha asumido que no hay mucho que puedan hacer para retenerlo. La oportunidad de fichar por el Real Madrid es vista por Konaté como el paso definitivo en su carrera para convertirse en el mejor central del mundo. Su velocidad, su imponente físico y su jerarquía son cualidades que han enamorado a Xabi Alonso y a Florentino Pérez.

La bienvenida de Tchouaméni y el socio perfecto para Militao

El fichaje de Konaté no solo ilusiona a la directiva, sino también al vestuario del Real Madrid. Aurélien Tchouaméni, su compañero en la Selección Francesa, se ha ofrecido como el mejor anfitrión posible para ayudar en su adaptación a la vida en España. Tchouaméni le podrá buscar casa y asesorar en todos los aspectos logísticos para que Konaté pueda concentrarse exclusivamente en el fútbol desde el primer día.

La llegada de Konaté es considerada el fichaje perfecto para completar la defensa del Real Madrid a largo plazo. Su juventud, combinada con su experiencia en la Premier League, permitirá dar un nuevo socio de élite tanto a Dean Huijsen como a Éder Militão en la zaga. Con Konaté, el Real Madrid se asegura un central dominante en el juego aéreo y en la anticipación, capaz de liderar la línea defensiva. Esta incorporación pondría fin a la necesidad de Xabi Alonso de reforzar esa zona por muchos años.

Así pues, Ibrahima Konaté tiene un acuerdo prácticamente cerrado con el Real Madrid, y el Liverpool se resigna a perder a su central, que ya cuenta con la ayuda de su compatriota Tchouaméni para adaptarse a España.