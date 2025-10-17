Tras el no de Hansi Flick, Neymar ya tiene dos equipos y quiere luchar por la Champions

El deseo de Neymar Júnior de volver al FC Barcelona se ha desvanecido por completo. El brasileño soñaba con regresar al Camp Nou, llegando a llamar personalmente a Joan Laporta para ofrecerse y queriendo volver a toda costa al club donde vivió sus mejores años en Europa. La motivación principal es clara: Neymar quiere volver a jugar en la élite europea para estar en plena forma de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, el factor decisivo ha sido la negativa de Hansi Flick. El técnico alemán ha considerado que el estilo de juego de Neymar y sus problemas extradeportivos no encajan con la disciplina que quiere imponer en el vestuario blaugrana. Tras el no rotundo del Barça, el delantero ha activado su Plan B y ya tiene dos equipos en mente para relanzar su carrera en Italia y luchar por la Champions League.

Nápoles y Milan a la carga: El camino de Neymar hacia el Mundial

Ante el cierre de la puerta catalana, Neymar ha decidido buscar un destino donde pueda tener un papel importante, ganar ritmo de competición y volver a un muy buen nivel que convenza al seleccionador brasileño. Los dos equipos de la Serie A que se han postulado con más fuerza y que ya mantienen conversaciones con su entorno son el Nápoles y el AC Milan.

Ambas instituciones son participantes en la actual edición de la Champions League, lo que supone el escenario perfecto para Neymar para demostrar que todavía puede ser un jugador de élite. El brasileño ve con buenos ojos al Nápoles, club que ya estudió su llegada en verano. En el equipo de Antonio Conte, Neymar podría ser la gran estrella ofensiva, mientras que el AC Milan también le ofrece un proyecto sólido y con gran historia en Europa. El factor clave para los clubes italianos es que Neymar podría llegar como agente libre en enero, lo que reduce enormemente el riesgo financiero y solo deben asumir su salario (probablemente reducido) hasta final de temporada.

Así pues, tras el no de Hansi Flick, Neymar se ha ofrecido al Nápoles y al AC Milan con el objetivo de jugar la Champions League y asegurarse su presencia con Brasil en el próximo Mundial.