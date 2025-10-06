Ultimátum a Xabi Alonso por el mejor jugador de La Fábrica: se irá al Chelsea en enero

En el Real Madrid su nombre genera admiración y preocupación a partes iguales. Nico Paz, una de las mayores joyas de La Fábrica, está viviendo un momento decisivo en su carrera. El argentino brilla en el Como, donde se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la Serie A italiana, despertando el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Chelsea.

En el club blanco están convencidos de que Paz tiene un futuro descomunal, pero la situación se complica. El Real Madrid dispone de una cláusula de recompra, aunque su activación depende directamente de la planificación de Xabi Alonso, quien aún no ha dado el visto bueno a su regreso. El técnico considera que ya cuenta con jugadores de perfil similar, como Arda Güler y Brahim Díaz, y no ve prioritario sumar otro mediapunta.

El Chelsea se adelanta y el Como se frota las manos

Mientras el Madrid duda, el Chelsea se ha lanzado de lleno a por él. El club londinense prepara una oferta millonaria para enero, dispuesto a adelantarse a cualquier competidor. En el Como, por su parte, dan por hecho que Nico Paz volará este verano a un grande, y están dispuestos a vender si llega una propuesta importante.

La operación podría cerrarse por una cifra muy alta, con el Madrid cobrando una parte del traspaso en caso de no ejercer su opción de recompra. Una decisión que mantiene en vilo a la directiva blanca y que pone a Xabi Alonso en una situación límite. Si no lo recupera ahora, Nico Paz podría alejarse para siempre.

Xabi Alonso, ante una encrucijada decisiva

Y es que el técnico sabe que no está ante un canterano cualquiera. Nico Paz es considerado uno de los mayores talentos surgidos de La Fábrica en los últimos años, un jugador con visión, clase y gol, capaz de marcar diferencias desde la mediapunta.

Así pues, Xabi Alonso deberá decidir si recupera a una joya que podría ser clave en el futuro del Madrid o si deja que el Chelsea se lleve a uno de los mayores talentos blancos de su generación. El reloj corre… y el ultimátum está sobre la mesa.