Xabi Alonso acepta vender a Fede Valverde a cambio de su fichaje inmediato

El Real Madrid está a punto de perder una de sus grandes apuestas de futuro, y la noticia ha generado una emergencia en los despachos. Adam Wharton, el joven mediocampista del Crystal Palace, está cada vez más cerca de fichar por el Manchester United, según cuenta el portal GOAL. Esta inminente operación ha provocado el pánico en el Real Madrid, que veía al inglés como una pieza importantísima para su proyecto a medio y largo plazo.

Xabi Alonso ya le había pedido expresamente a Florentino Pérez su fichaje. El entrenador blanco considera que Wharton es un jugador joven con un talento descomunal y que se convertirá en uno de los mejores del mundo en pocos años. Era, de hecho, el relevo perfecto y natural para Toni Kroos en el centro del campo. Sin embargo, Florentino Pérez le dijo que no al Crystal Palace el pasado verano, y ahora el fichaje es casi imposible ya que el United lo tiene prácticamente medio hecho.

El órdago de Xabi Alonso: Valverde por Wharton

Ante la inminente pérdida de su objetivo prioritario, Xabi Alonso ha lanzado un órdago desesperado a la directiva que ha sacudido los cimientos del club. El técnico está dispuesto a sacrificar a un jugador clave del actual esquema con tal de conseguir la llegada inmediata de Adam Wharton y evitar que acabe en el Manchester United. Si hace falta, Xabi Alonso acepta vender a Fede Valverde al United para llevarse a Wharton.

La decisión es drástica, pero refleja la absoluta convicción de Alonso en el talento del inglés. El Crystal Palace está dispuesto a aceptar ofertas cercanas a los 80 millones de euros, una cifra que el Real Madrid podría afrontar con la venta de un activo tan importante como el uruguayo. Para Alonso, la oportunidad de asegurar el reemplazo de Kroos y el futuro de la medular es más importante que retener a Valverde, cuya posición puede ser cubierta con otras piezas del actual equipo.

Así pues, el Manchester United se ha adelantado en el fichaje de Adam Wharton, obligando a Xabi Alonso a plantear un intercambio de cromos de época que incluye la salida de Fede Valverde del Real Madrid para poder conseguir a su objetivo prioritario.