Xabi Alonso descartaría a Fede Valverde si Florentino se lo roba al Bayern de Múnich

El Real Madrid sigue moviéndose con fuerza en el mercado y su próximo objetivo parece claro: Aleksandar Pavlovic, la nueva joya del Bayern de Múnich. Según informó el periodista Ekrem Konur, el club blanco estaría valorando seriamente una oferta por el joven mediocentro alemán de 21 años, una de las grandes promesas del fútbol europeo.

El interés nace tras las complicaciones en la operación por Rodri Hernández, del Manchester City, cuyo fichaje se ha vuelto casi imposible. Ante esa situación, Pavlovic aparece como la alternativa perfecta: un jugador de gran recorrido, calidad técnica y disciplina táctica, justo el perfil que Xabi Alonso considera ideal para reforzar su proyecto en el Santiago Bernabéu.

Pavlovic, el perfil que enamora a Xabi Alonso

Pavlovic no solo encaja por su juventud y talento, sino por su estilo sobrio y su inteligencia en la salida de balón. Es el tipo de mediocentro que Xabi entiende, ese que domina el ritmo del partido y equilibra el juego desde la base. Por eso, el técnico vasco habría pedido a Florentino Pérez que explore su fichaje, aunque no será nada sencillo: el jugador tiene contrato con el Bayern hasta 2029, y clubes como el Manchester City y la Juventus también siguen muy de cerca su progresión.

El Bayern, por su parte, no tiene intención de dejarlo salir fácilmente. Saben que su valor puede dispararse y que se trata de una pieza clave para el futuro del club. Pero el Madrid no se rinde, y Florentino ya ha demostrado en el pasado que cuando un jugador le interesa, lucha hasta el final por conseguirlo.

Xabi Alonso no confía ya en Fede Valverde

Y es que el movimiento tendría una consecuencia directa: Xabi Alonso estaría dispuesto a prescindir de Fede Valverde. El entrenador cree que el uruguayo se ha desconectado del grupo, que su actitud no es la ideal y que su estilo no encaja con el nuevo modelo de juego que quiere imponer. En cambio, ve en Pavlovic un futbolista más adaptado a su idea de control y precisión.

Así pues, si Florentino Pérez logra “robar” al Bayern su joya, Xabi Alonso no dudará: Valverde saldrá para dejar paso al alemán que podría marcar una nueva era en el centro del campo blanco.